Астрологи назвали наиболее токсичные знаки зодиака

Некоторые люди лишь одним своим присутствием способны подавлять и вгонять в депрессию всех вокруг. Они постоянно на что-то жалуются, обижаются и воспринимают жизнь исключительно через призму негатива.





Астрологи определили, представители каких знаков зодиака наиболее склонны к пессимистическому способу мышления. Таким образом они не только отравляют себе жизнь, но и портят настроение всем окружающим. Так что с этими персонажами гороскопа следует быть очень осторожными и не разрешать им влиять на ваши мысли и чувства.

Рак

Родившиеся под этим созвездием люди отличаются очень чувственной натурой. Они все воспринимают слишком близко к сердцу и часто депрессуют по пустякам. Родственникам и коллегам, которые постоянно общаются с Раками, тоже приходится нелегко. Постоянно выслушивать жалобы на жизнь и обиды – занятие не из приятных.

Однако справиться со своими эмоциями для представителей уязвимого знака задача непосильная. Так что любую ситуацию им обязательно нужно выстрадать. Только после такой терапии Рак почувствует себя лучше и снова сможет радоваться жизни.

Рыбы

Рыбы – очень тонкие натуры, к тому же ужасные идеалисты. Любой, даже незначительный, промах на работе для них настоящая катастрофа. Не найдя выхода из сложного положения представители знака мгновенно впадают в панику, а близким людям приходится их спасать. К тому же Рыбы склонны разочаровываться о том, чем занимаются.

Даже получив должность, о которой давно мечтали, они могут через несколько дней потерять любое желание ходить на работу. А вытаскивать Рыб из депрессии и разочарования в собственных силах придется как всегда родственникам и друзьям.

Весы

Уроженцы этого знака окружающим обычно кажутся спокойными и уравновешенными. Однако такое состояние для Весов характерно только когда все в жизни идет по их плану. Но как только на горизонте возникает хотя бы небольшая проблема, они сразу же меняют свое поведение. Жалобы на все и всех просто сыпятся из их уст.

Представители знака долго не могут взять себя в руки и вернуться в обычное сбалансированное состояние. Для этого им необходима постоянная поддержка и надежное плечо близкого человека, который снова сможет настроить их на положительный лад.

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