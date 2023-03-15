Украинцев удивят ценами на мясо: первой подорожает говядина

Весной в Украине может существенно подорожать мясо. Речь идет прежде всего о говядине и свинине. Главными причинами роста цен на эти виды мяса эксперты считают активизацию рынка в весенний период и приближение Пасхи.

По прогнозу аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса Максима Гопки, повышение цен на мясо украинцы ощутят уже в конце марта. Хотя, например, говядина начала дорожать еще с конца февраля. Но поскольку цена росла постепенно, большинство потребителей пока не заметили изменений.

Говядина начала дорожать первой из-за увеличения закупочной цены на живец. Это произошло еще в середине февраля. Хотя по сути поставщики всего-навсего дотянули цены на сырье до довоенных. Тем не менее, в конце марта закупочная цена может вырасти во второй раз, на этот раз уже на фоне приближающихся Пасхальных праздников.

Гопка также отметил, что уже в апреле цены стабилизируются. Но существенного удешевления свинины и говядины после Пасхи украинцам ждать не стоит. Ведь помимо сезонного фактора большое влияние на цену мяса оказывает стоимость кормов, которая за последние несколько недель существенно повысилась.

А вот молочка, по мнению эксперта, скоро подешевеет, хотя это удешевление будет небольшим – всего несколько процентов. Дело в том, что с потеплением издержки производителей на отопление сократились. Значительную роль сыграло и постепенное снижение стоимости газа. Так что вскоре молоко, масло, сметана и другие виды молочной продукции будут обходиться украинцам немного дешевле.

Однако есть для украинцев и плохая новость. Из-за землетрясений в Турции страна значительно сократила экспорт овощей. В частности, Украина больше не сможет закупать в привычном объеме турецкие помидоры и лук. А это в свою очередь может повлечь за собой повышение цен на эти виды овощей на рынках и в супермаркетах страны.