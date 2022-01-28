До -40: синоптики озвучили прогноз погоды на февраль

Еще с начала зимы украинцев пугали суровыми погодными условиями в феврале. Синоптики обещали в конце зимы рекордные температуры. Поэтому большинство граждан уже начали запасаться теплыми вещами, ожидая в феврале 40-градусных морозов.





Однако по последним прогнозам украинского Гидрометцентра экстремальной стужи в следующем месяце ждать не стоит. Напротив, февраль 2022-го станет теплее, чем когда-либо. Средняя температура в большинстве областей будет плюсовой. Самые высокие месячные температуры ожидаются в Закарпатье – от 0 до 4 градусов тепла, и в Одесской области – около 1 градуса выше ноля.

Число осадков в большинстве регионов страны ожидается в пределах нормы. Правда, в Карпатах большого количества снега можно не ждать. Там выпадет лишь до 40 мм осадков в месяц, что является довольно низким показателем для февраля. На Закарпатье также количество осадков будет немного меньше нормы – от 50 до 75 мм.

Как отметила метеоэксперт Вера Балабух, руководящая одним из отделов Украинского гидрометеорологического института, погода на территории Украины более всего зависима от антициклонов. Речь идет о воздушных массах, которые формируются преимущественно в теплых регионах суши. Именно благодаря им в феврале мы можем почувствовать настоящий приход весны.

Также синоптик отметила, что украинские зимы в последние годы стали более мягкими, чем раньше. Морозных дней в январе и феврале становится все меньше, хотя раньше эти месяцы славились трескучими морозами и вьюгами. По мнению Веры Балабух, такое изменение климата в Украине тесно связано с мировыми тенденциями к погодным метаморфозам.

Что касается погоды на февраль 2022-го года, эксперт пока не решается давать точный прогноз. Однако Балабух убеждена, что средняя температура будет на несколько градусов выше, чем в феврале 1993-2016 годов. Так что первые весенние лучики солнца мы увидим еще до завершения календарной зимы.

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