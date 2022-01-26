Українці без досвіду роботи можуть розраховувати на $600 в місяць: названо вакансії

В Україні можна заробити до 17 тис. грн на місяць навіть без освіти та досвіду роботи. Мова йде переважно про робочі спеціальності: вантажник, різнороб, охоронець, швачка, покоївка тощо. Через величезні масштаби трудової міграції, в Україні таких працівників не вистачає. Тож роботодавці у боротьбі за кадри змушені підіймати зарплатню.





Про ріст зацікавленості у працівниках без освіти розповіла експертка Олена Кирильєвніна, що працює у кадровій компанії Jooble. Вона зазначила, що більшість представників робочих спеціальностей постійно шукають роботу. Навіть працюючи на одного роботодавця, вони готові в будь-який момент звільнитися, якщо в іншому місці запропонують на 1000 грн більше.

«Ми провели чимало інтерв’ю з представниками робочих професій, в ході яких дізналися, що 1000-2000 грн для них є сумою, заради якої можна не задумуючись змінити роботу. Більшість готова ледь не щороку переходити на інше робоче місце задля покращення свого фінансового становища», – пояснила Кирильєвніна.

Зазвичай українці робочих професій, що не надто тримаються за свою компанію, розміщують оголошення на кадрових порталах та чекають більш цікавих пропозицій. І ця тактика спрацьовує. Тим часом роботодавці, яким необхідні некваліфіковані працівники для простої роботи, вимушені змагатися за кандидатів. Їм постійно доводиться підіймати зарплатну планку, інакше плинності кадрів не уникнути.

Наразі різноробам, охоронцям, прибиральницям, та іншим працівникам без освіти в Україні платять від 6,5 до 17 тис. грн. Та розмір зарплатні залежить не лише від типу зайнятості та кількості відпрацьованих годин, а й від регіону. У маленьких містечках та селах зарплатня за фізичну роботу буде ближче до мінімальної. А от у столиці можна заробляти навіть до 20 тисяч, наприклад охороняючи стоянку в центрі Києва або прибираючи офіси престижних компаній.

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