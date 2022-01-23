Врачи рассказали о том, что будет с организмом, если не пить ничего, кроме воды

В последнее время проблемы со здоровьем, которые связаны с нехваткой жидкости в организме, все чаще случаются у людей разных возрастов. Врачи настаивают, что соблюдение норм потребления жидкости – это профилактика многих болезней. Но важно не только обращать внимание на то, сколько пить, но и на то, что пить. Чем заменить чай, кофе, газировку, чтобы быть здоровым?





Лучшим и самым природным напитком для человека является чистая вода. Ни напитки с содержанием кофеина, ни даже соки и тем более алкогольные напитки не являются полноценными источниками жидкости. Специалисты назвали 4 основные причины, по которым нужно пить именно чистую воду.

Вода для похудения

Если 9 дней не пить никаких напитков, кроме чистой воды, можно скинуть пару килограмм лишнего веса. Вода ускоряет метаболизм, снижает чувство голода, помогает сжигать жир.

Вода для сердца и мозга

При достаточном количестве употребляемой воды кровь становится менее густой. Сердцу легче работать, поэтому весь организм, в том числе мозг, в достаточном количестве снабжается кислородом.

Вода для молодости

Уход за кожей снаружи очень важен для внешнего вида. Но если кожные покровы не получают достаточно увлажнения изнутри, то старания выглядеть моложе с помощью косметических средств, могут быть напрасными.

Вода для иммунитета

Достаточное количество воды в организме может быть профилактикой многих заболеваний. Если организм не изнашивается борьбой, например, с повышенным давлением, то иммунная система работает значительно эффективней.

Кроме того, употребляя вместо других напитков воду, можно существенно сэкономить. Достаточно сравнить, сколько стоит пачка магазинного сока и бутылка чистой питьевой воды.

Следующий раз, наливая себе кофе, задумайтесь, может стоить выпить лучше стакан чистой воды?

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