Роковой месяц: каким знакам зодиака не стоит ждать от июля ничего хорошего

Для двух знаков зодиакального круга июль будет не из легких. На жизненном пути Овнов и Близнецов появится множество препятствий, с которыми будет очень сложно справиться. Они будут периодически терять веру в себя и могут даже впасть в депрессию.





Овен

Рожденные под этим созвездием рискуют поддаться провокации и быть обманутыми. Подставить их могут даже самые близкие друзья или коллеги, с которыми Овны работают уже с десяток лет. Это будет как «нож в спину», но что хуже всего – измена приведет к появлению проблем с деньгами, или даже долгов. Так что представителям знака нужно быть очень осторожными и думать, кому они доверяют свои тайны.

На работе у Овнов тоже не все будет идти гладко. Однако астрологи советуют им не смотря ни на что сохранять оптимизм и продолжать тщательно выполнять свою работу. Ближе к концу месяца все наладится. Во второй половине июля Овнов могут вовлечь в семейный конфликт. Здесь для них главное – не проявлять свой огненный характер. Ситуация и без того напряженная, зачем же подливать масла в огонь.

Близнецы

На работе у Близнецов неприятности начнутся уже в первые дни июля. Всего одна или две ошибки повлекут за собой конфликт с руководством, поэтому о долгожданном повышении придется забыть. Астрологи вообще советуют представителям знака пока что усмирить эго и попытаться удержать свое положение в коллективе. Ведь в июле риск потери работы у Близнецов крайне высок.

В семье возможны скандалы, причиной которых станет несдержанность и эмоциональность Близнецов. Им следует помнить, что иногда лучше держать язык за зубами, чтобы потом горько не сожалеть о сказанном. До конца июля уроженцам знака следует также позаботиться о наличии хотя бы минимальных сбережений. Может возникнуть ситуация, когда Близнецам очень пригодится так называемая подушка безопасности.