Дата рождения может влиять на финансовое благополучие: астрологи рассказали, кому повезло

Астрологи рассказали, кому повезло с датой рождения, которая может влиять на финансовое благополучие.





Время, дата, место рождения могут существенно влиять на судьбу человека. Пока многим приходится много и трудно работать или бороться ради успеха, другим все как будто с неба падает.

По утверждению астрологов, дата рождения напрямую влияет на финансовый успех человека. Давайте узнаем, повезло ли именно вам.

Больше всего шансов разбогатеть, говорят астрологи, у людей, которые родились 3, 12, 21 или 30 числа, поскольку число их судьбы 3. Это число считается очень благоприятным. Те, кто родился в названные даты, делают карьерные успехи, и получают достаточно денег для осуществления собственных желаний.

Они хорошие лидеры, имеют сильный характер, и это ведет к успеху в работе или в собственном деле. Они так преданы работе, становятся примером для других, и получают признание. К тому же они нетерпимы к несправедливости, уважают старших, и имеют талант добрых советчиков.

Какие цифры самые удачные для всех знаков зодиака

Астрологи утверждают, что каждый знак зодиака имеет шансы на успех, но для его достижения важно знать свои “магические” цифры и использовать их. Они могут означать либо дату, которая будет “переломной”, либо иметь другое важное значение.

Магические числа для разных знаков:

Водолей-1, 11, 17.

Рыбы-16, 20, 36.

Овен-45 и 54

Телец-7, 12, 35.

Близнецы-66, 88

Рак-7,9, 63

Лев-68, 86 и 48

Дева-98, 89, и 72.

Весы-7, 11, 77

Скорпион-10, 13, 100.

Стрелок-4 и 14.

Козорог-5, 18, 45.

А вот относительно подробностей, что именно означают названные цифры и как ими пользоваться, то, видимо, уже надо обращаться к специалисту, в том числе и из-за того, что вряд ли бывают универсальные рецепты, все сугубо индивидуально.

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