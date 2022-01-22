Продукт, который покупает каждый украинец, стремительно подорожал: регулирование цен не помогло

Несмотря на введение государственного регулирования цен на подсолнечное масло, цены не обвалились, а на некоторые бренды даже выросли.





В январе этого года средняя цена на одну из самых популярных марок “Олейна” выросла, по сравнению с декабрем, когда и было введено государственное регулирование. Повышение составило более 2 гривен за бутылку 0,85 л с 55,01 до 57,21 гривны, согласно данным “Минфин”.

Изображение с графиком динамики цен на масло

На другую популярную марку, “Щедрый дар”, цена снизилась чисто символически. Если в конце 2021 года бутылка 0,87 л стоила 55,76 ₴, то в январе и сама бутылка подешевела до 54,83 ₴, то есть аж на 93 копейки.

Изображение графика динамики цены на это масло

А что там с ценами на масло в супермаркетах Киева?

По состоянию на 21.12.2021 г. в столичных супермаркетах неакционная цена на бутылку “Олейны” находилась в пределах от 57,1 ₴ до 58,49 ₴. В то же время “Щедрый дар” – в пределах 50,6 ₴ – 60,9 ₴. По наблюдениям GSMinfo, цены были такие:

Metro:

“Олейна” – 57,7 ₴

“Щедрый дар” – 50,6 ₴

Varus:

“Олейна” – 57,7 ₴

“Щедрый дар” – 60,9 ₴

АТБ:

“Олейна” – 57,1 ₴

“Щедрый дар” – 53,6 ₴

“Сильпо”:

“Олейна” – 48,49 ₴ (цена по акции, без акции – 58,49 ₴);

“Щедрый дар” – 53,49 ₴

Отсутствие настоящей конкуренции – высокие цены.

Ориентация производителей подсолнечного масла на экспорт предопределяет высокие цены внутри Украины. Более 90% подсолнечного масла, которое производится в Украине, идет на экспорт, а на внутреннем рынке производители ставят те же мировые цены. На это указывает, в частности, кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

Другую причину называет экономист Олег Пендзин: фактическая монополизация рынка, по его мнению, из-за того, что монополисты препятствуют попаданию в украинских магазины дешевле подсолнечного масла пальмовых и рапсовых масел, поставщики последних не могут “сбивать цену”. Вопрос, нужны ли нам масла из рапса и пальмы, риторический.

“В мире как? Цена на пальму упала. Хочет или не хочет среднеценовой сегмент – подсолнечное масло, должно снижать цену, потому что потеряет рынок. У нас масло выросла достаточно серьезно в то же самое время, когда летом в мире цена на масло, в том числе подсолнечное снизилась на 20, на 30%”. – объясняет Пендзин.

В Украине введено государственное регулирование цен на 11 продуктов

В расширенный перечень продуктов, в отношении которых действует государственное регулирование цен, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны и тому подобное. В дальнейшем надо заранее декларировать возможное повышение цен на продукты из перечня.

Установлен и запрет на торговую наценку более 10% на эти продукты. Это предусматривает постановление Кабинета Министров Украины, которое принято на заседании 12 января.

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