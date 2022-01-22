ПриватБанк и Ощадбанк рассказали, забирают ли украинцы в панике свои деньги

Недавнее обращение главы государства к гражданам, в котором прозвучала просьба удержаться от паники и не забирать свои сбережения из банков, изрядно обеспокоила общественность. Между тем, в крупнейших финансовых учреждениях страны вообще не заметили тенденции к сокращению количества вкладов.





Как отметили в государственном ПриватБанке, оживление динамики закрытия личных счетов они пока не зафиксировали. Хотя важную роль играет и то, что большинство депозитов в Привате долгосрочные. То есть, раньше определенного срока деньги с них снять просто невозможно.

Что касается карточных счетов, здесь тоже ничего подозрительного не происходит. Граждане в основном рассчитываются карточками за покупки, а наличные деньги снимают с той же частотой, что и раньше.

«На сегодняшний день мы не зафиксировали никаких проявлений нетипичного поведения среди клиентов. В частности, депозитный портфель физических лиц в ПриватБанке на протяжение течение прошлой недели даже несколько увеличился», – отметил в своем комментарии Олег Серга, уполномоченный пресс-секретарь Привата.

Не заметили признаков паники среди вкладчиков и в другом государственном финучреждении – Ощадбанке.

«У нас не наблюдается никакого уменьшения количества депозитов», — сообщили в пресс-службе Ощада.

Еще несколько популярных финансовых учреждений страны тоже не разделили опасения президента. Вкладчики пока никак не отреагировали на рост политического напряжения в стране. Более того, в банках наблюдается тенденция к увеличению сальдо депозитных портфелей. То есть, украинцы чаще приносят свои деньги в банк, чем забирают их.

Так что гарант немного поспешил с «успокаивающей» речью для украинцев. Похоже, наши соотечественники гораздо более уверены в стойкости государства и оборонных способностях украинской армии, чем предполагает Зеленский. Такая позиция граждан в условиях углубления конфликта с внешним агрессором, безусловно, является наилучшей тактикой. Ведь паника может стать для Украины еще более опасным врагом, чем Россия.

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