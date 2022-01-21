Журналисты нашли пенсионеров, которые получают пенсию как 40 украинцев

За последний год средняя пенсия в Украине увеличилась с 2,9 тыс. грн. до почти 4 тыс. грн. Но если рассматривать только обычных пенсионеров и не принимать во внимание бывших судей, этот показатель будет намного ниже. Ведь минимальная пенсия в Украине сейчас не доходит даже до 2 тыс. грн.





Граждане, всю свою жизнь проработавшие в должности судьи, по состоянию на конец 2021 года получали пенсию 90,8 тыс. грн. В чем же причина такой несправедливости? Почему определенная «избранная каста» граждан ежемесячно получает в десятки раз больше, чем остальное население?

Такая большая разница между суммой выплат для судей и украинцев других профессий вызвана тем, что они рассчитываются по разным схемам. Обычная пенсия исчисляется по формуле, где средняя зарплата за последние три года работы гражданина умножается на соотношение его собственной зарплаты к средней и на коэффициент стажа. В результате среднестатистический пенсионер в лучшем случае может рассчитывать на 40% своего прежнего дохода.

Судьи же после выхода на заслуженный отдых получают пенсию, которая составляет от 80 до 90% актуальной зарплаты их младших коллег. То есть с каждым увеличением оклада судей растет и пенсия служителей фемиды в отставке. Только за прошлый год их доход увеличился почти на 23 тысячи грн. Между тем, обычным украинским пенсионерам такие деньги и не снились.

Правила начисления выплат для судей-пенсионеров были приняты в законе «О судоустройстве и статусе судей» еще в далеком 2010 году. Однако, согласно решению Конституционного Суда от 18 февраля 2020 года, такие особые условия получения пенсий были признаны неконституционными. Ведь они создают огромный разрыв между доходами граждан и влекут за собой социальное неравенство.

Но, несмотря на решение органа правосудия, «элитные пенсионеры» все еще получают свои многотысячные выплаты. Такое положение вещей не только унижает граждан, всю жизнь работавших на благо Украины, но и прямо противоречит принципам социального государства.

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