Vodafone вдвое уменьшит размер стартовых пакетов: все чтобы сэкономить

Vodafone разработал новый формат держателей для SIM-карт. Благодаря им стартовые пакеты оператора уменьшатся вдвое, а компания сэкономит почти 15 тонн пластика в год.





В настоящее время держатели для SIM-ок Vodafone по формату полностью идентичны банковской карте. Их размер составляет 8,6 см на 5,4 см. В новом же формате держатель будет иметь параметры 4,3 см на 5,4 см, то есть уменьшится ровно в два раза.

Такое новшество поможет компании существенно сократить расход пластика. По приблизительным подсчетам экономия составит около 15 тонн в год. Такое изменение упаковки SIM-карты имеет еще и выраженную экологическую миссию.

Обновленный дизайн стартового пакета за счет своей компактности существенно упростит логистику. К тому же, сократятся расходы на упаковку SIM-карт и аренду помещений, где они хранятся до продажи.

Half-sized карты Vodafone появятся в продаже уже с апреля текущего года. Постепенно “красный” оператор собирается полностью перейти на стартовые пакеты нового формата.

«Мы уже составили заказ на большую партию таких карт. За считанные месяцы первые мини SIM-ки появятся в наших официальных магазинах. Дебютную поставку ожидаем в апреле», – отметили в пресс-центре оператора.

Также в Vodafone подчеркнули, что, несмотря на новые параметры, цена стартовых пакетов для украинцев не изменится.

Относительно размера самой SIM-карты, здесь все останется по-старому. Нововведения коснутся только держателя и собственно упаковки стартового пакета. Поэтому пользователям не придется беспокоиться о том, что карта не подойдет по формату к их смартфонам.

Напомним, что Vodafone занимает второе место среди мобильных операторов Украины по количеству абонентов. По данным на конец 2021 года услугами компании пользовалось более 19 миллионов украинцев. В текущем же году оператор планирует привлечь еще как минимум 500 тыс. новых клиентов.