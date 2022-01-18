Vodafone удвічі зменшить розмір стартових пакетів: все щоб зекономити

Vodafone розробив новий формат тримачів для SIM-карт. Завдяки ним стартові пакети оператора зменшаться удвічі, а компанія зекономить майже 15 тонн пластику за рік.





Наразі тримачі для SIM-ок Vodafone за форматом повністю ідентичні до банківської картки. Їх розмір становить 8,6 см на 5,4 см. У новому ж форматі тримач буде мати параметри 4,3 см на 5,4 см, тобто зменшиться рівно у два рази.

Таке нововведення перш за все допоможе компанії суттєво скоротити витрати пластику. За приблизними підрахунками економія становитиме майже 15 тонн на рік. Тож така зміна пакування SIM-карти має ще й виражену екологічну місію.

Оновлений дизайн стартового пакета за рахунок своєї компактності суттєво спростить логістику. До того ж скоротяться витрати на пакування SIM-карт та оренду приміщень, у яких вони зберігаються.

Half-sized картки Vodafone з’являться у продажі вже з квітня поточного року. Поступово «червоний» оператор повністю перейде на стартові пакети нового формату.

«Ми вже склали замовлення на велику партію таких карт. Тож за лічені місяці перші міні SIM-ки з’являться в наших офіційних магазинах. Дебютну поставку очікуємо у квітні», – зазначили в прес-центрі оператора.

Також у Vodafone підкреслили, що попри нові параметри ціна стартових пакетів для українців не зміниться.

Щодо розміру самої SIM-карти, тут все залишиться по старому. Нововведення торкнуться лише тримача та власне пакування стартового пакета. Тож користувачам не доведеться хвилюватися, що карта не підійде за форматом до їхніх смартфонів.

Нагадаємо, що Vodafone на сьогоднішній день займає друге місце серед мобільних операторів України за кількістю абонентів. Станом на кінець 2021 року послугами компанії користувалося понад 19 мільйонів українців. У поточному ж році оператор планує залучити ще принаймні 500 тис. нових клієнтів.