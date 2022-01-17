Как заснуть после резкого ночного пробуждения: 4 самых эффективных метода

Проблемы со сном могут иметь разный характер: одних людей мучает бессонница с вечера, они крутятся в кровати и не могут уснуть. Другие, неожиданно проснувшись среди ночи, могут не спать до утра. Эксперты рассказали, как после неожиданного пробуждения заснуть быстро и крепко.





4 проверенных метода заснуть после неожиданного пробуждения среди ночи

Иногда, ложась в кровать, человек чувствует такую усталость, что кажется, проспит до утра. Но уже через несколько часов просыпается и не может сомкнуть глаз. Причины могут быть самые разные, от личных переживаний, до внешних раздражителей. Поэтому первое, что нужно сделать, это понять, почему сон «не идет». Найдя причину, нужно выбирать метод борьбы с ней.

Минимизировать мозговую деятельность

Проснувшись ночью, многие начинают обдумывать дела, планировать и перепланировать следующий день, хватают телефоны. Первое, что нужно делать – отвлечься от дел. Можно вспомнить сюжет любимой книги, недавно просмотренного фильма. Даже прочитать страничку, чтобы переключить мозг, но не в телефоне, так как высока вероятность, что внимание отвлечется на новости или соцсети, а именно из книги.

Если заснуть не дают внешние раздражители

Мигающая за окном реклама или солнце в ранние утренние часы летом может стать причиной того, что сложно заснуть. Также слишком шумные соседи или активное движение по улице за окном – причины перебоев со сном. В этом случае помогут беруши и маска. Лучше приготовить их заранее или даже надеть с вечера. Тогда сон будет крепче и состояние на утро лучше.

Если ночные пробуждения вызваны слишком чувствительным сном

Есть люди, которые просыпаются от любого шороха или изменения уровня освещенности в помещении. Им стоит с вечера позаботиться о глубоком сне. Специалисты рекомендуют аромалампы. Хорошо использовать аромат лаванды. Он помогает быстрому засыпанию и глубокому сну всю ночь. Можно использовать вместо аромолампы специальные спреи.

При тревожных состояниях

Нужно отвлечься и успокоится. Хорошо подходят техники медитации. Направлено и постепенно расслаблять все тело, начиная с рук, ног. Потом слушать свое дыхание, чувствовать, как воздух наполняет легкие и выходит из них. Полностью из внешнего мира переключится на внутренние ощущения.