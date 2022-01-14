Мошенники выдают себя за monobank: Гороховский обратился к клиентам

Соучредитель необанка monobank Олег Гороховский предостерег украинцев от обмана. По его словам, в последнее время участились случаи обмана клиентов финучреждения аферистами, использующими название monobank или его фрагмент. Клиенты путают злоумышленников с официальными представителями банка, в результате чего делятся с ними своими личными данными или даже перечисляют деньги.





«В связи с ростом количества запросов, я бы хотел обезопасить клиентов monobank от потери средств. Мы не создавали никаких платформ с казино и другими сервисами для зарабатывания денег. Никаких!», – отметил Гороховский на личной Facebook-странице. В своем заявлении он также попросил клиентов избегать «этих мошенников», и не поддаваться на их уговоры и убедительные аргументы.

Бизнесмен также рассказал, что вопросом обнаружения злоумышленников уже занимается не только служба безопасности необанка, но и правоохранительные органы. Так что их нелегальная деятельность будет прекращена в кратчайшие сроки.

Олег Гороховский попросил пользователей monobank максимально распространить информацию о деятельности аферистов среди своих знакомых, чтобы сократить количество досадных случаев обмана. Он подчеркнул, что торговые марки monotaxi, monopizza и мороженое Mono не имеют абсолютно ничего общего с monobank.

«Такие нахальные кражи нужно бойкотировать. При желании можно, конечно, немного поморочить голову мошенникам. Но не посылайте им никаких денег и не делитесь личной информацией. Вдоволь поводите их за нос, а под конец передайте привет от Михаила Ивановича!», – посоветовал основатель популярного банка.

Напомним, что подобные случаи мошенничества уже случались с клиентами другого украинского банка ПриватБанк. Злоумышленники создали фейковую страницу для входа в онлайн банкинг Приват24 и, пользуясь невнимательностью клиентов, похищали их личные данные. После этого злоумышленники получали полный доступ к карточкам своих жертв и обворовывали их до нитки.