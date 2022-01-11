В Украине ввели новый налог на квартиры: кого проверят в первую очередь

С первого дня 2022 года в Украине вступили в силу новые правила налогообложения квартир. Платить придется гражданам, которые в течение года продали более одной квартиры, дома или земельного участка. Такие законодательные изменения направлены на сокращение количества случаев уклонения от уплаты налогов среди украинцев.





Информация об актуальных правилах уплаты налогов с проданного украинцами жилья уже опубликована на официальном портале Государственной налоговой службы столицы. В ведомстве отметили, что новые нормы действуют с 1 января.

Согласно им избежать уплаты налога могут:

лица, которые продали одну квартиру или дом за год;

продали один участок земли.

Но если имущество, которое продает украинец, было в его собственности менее 3 лет, заплатить за него все же придется.

В случае продажи второго жилого объекта или земельного участка за год владелец заплатит 5% от стоимости данного имущества в государственную казну. Начиная с третьего объекта, реализованного за отчетный период, налоговики потребуют уплаты налога на сумму, равную ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Этот вид взыскания в Украине сейчас равен 18%.

Исключение составляет только имущество, которое украинец получил в наследство. В этом случае правило 3 лет действовать не будет. Унаследованную квартиру можно продать без налога даже в первый год владенья ею. Однако, начиная со второго объекта недвижимости, придется платить по 5% в государственную казну. Причем такая налоговая ставка будет сохраняться и для всех последующих проданных объектов. Уплата НДФЛ в данном случае собственнику не грозит.

Следует отметить, что в случае продажи разных объектов в течение одного года, например квартиры, дома и земельного участка, каждая из этих операций считается очередным получением дохода. Поэтому подсчет будет вестись независимо от типа реализованного имущества.