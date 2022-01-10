Звезды говорят, что начало нового года будет противоречивым. С одной стороны первые недели января будут для многих сложным периодом, но уже окончание месяца даст силы и энергию для решения многих проблем. Растущая Луна подарит силы. Чего ждать женщинам, рожденным под разными знаками Зодиака в следующую неделю.





Овны

Ситуация сложится явно в вашу пользу. Пользуйтесь этим, заключайте выгодные сделки, налаживайте отношения с начальством, и тогда вас отметят. Можете рассчитывать даже на поблажки и премии. Если хотите наладить отношения в семье, воспользуйтесь выходными днями.

Тельцы

Зависть – это то, что может испортить вашу ситуацию на работе. Но завидовать будете не вы, а вам, что еще хуже. Старайтесь меньше рассказывать о своих планах. Если очень хочется посвятить в них кого-то, проведите выходные с близкими. Личная жизнь – это сфера, в которой понадобится интуиция, но не слишком увлекайтесь. Возможно будут незначительные поступления финансов.

Близнецы

На этой неделе нужно включить свою женскую интуицию и внимательней присмотреться к ближнему кругу. Возможно, возле вас есть недоброжелатели. На работе все идет гладко, вы докажете свой профессионализм, а ваши идеи могут показаться начальству перспективными. Одиноким Близнецам придется выбирать, так как поклонники будут особенно активны.

Раки

Раков ждет спокойная и равномерная неделя. Не стоит строить грандиозных планов или начинать что-то новое. Эмоции могут исказить картинку, и вы неправильно поймете положение вещей. Будьте аккуратны с отношениями на работе, особенно личными, а вот от командировки отказываться не стоит. А выходные все же лучше провести с родными.

Львы

У Львов на этой неделе все сложится благополучно. В некоторых ситуациях все же придется прислушаться к чужому мнению пойти на некоторые уступки, но это не будет огорчать или напрягать. Работа будет отнимать слишком много времени, но это больше плюс, чем минус. Знаки внимания доставят радость.

Девы

Если на этой неделе у Дев и возникнут проблемы, то причиной их будут они сами. На работе возможны трудности, а поведение руководства будет мало соответствовать сложившейся ситуации. В целом неделя будет напряженной, спасти положение поможет ваша интуиция, и то только ближе к выходным.

Весы

В целом неделя будет неплохой. Если есть проблемы на работе или с конкурентами, то собравшись и сосредоточившись, вы сможете их решить. В ближайшие дни стоит вспомнить о своих талантах, так как они будут особенно подходить для творческой реализации. В личном плане неделя намного удачней. Среди друзей, близких и любимых царит полное понимание и гармония.

Скорпионы

Эта неделя будет богата на сюрпризы в личной жизни. Будет много соблазнов, которым можно подаваться. На работе возможны сделки и выгодные предложения, но это не будет основными событиями недели. Возможны финансовые поступления, но они не будут впечатлять своими размерами. Выходные на природе – это лучшее окончание этой недели.

Стрельцы

Вот кого на этой неделе закружит настоящий водоворот событий – так это Стрельцов. Поездки, интересные задачи, которые позволят в полной мере проявить себя. Вероятны новые знакомства как в деловой, так и в личной сфере. Смело принимайте приглашения на встречи и вечерники. А на выходных возможно придется самим принимать гостей из далека.

Козероги

Козероги тоже не могут жаловаться на скуку и затишье. Если удастся побороть природную скрытность и замкнутость, то неделя обещает быть богатой на знакомства и встречи. Финансовое положение не только стабилизируется, но и улучшится настолько, что уже в середине недели появится возможность сделать крупную покупку. Возможно вы неожиданно получите романтический подарок.

Водолеи

Главная задача на этой неделе для представительниц этого знака, не навредить себе самой. Если вы уделите себе больше внимания, то получите все преимущества: рост в карьере, финансовые поступления, удачу. Можете приобрести пару новых нарядов, это оценят и на работе и любимый человек.

Рыбы

Кому придется взять себя в руки и проявить все терпение, на которое они способны, так это рыбам. Прислушивайтесь к себе, врожденная мудрость и интуиция помогут не только распутать сложную ситуацию, но и выйти из нее с приятным бонусом или небольшой выгодой. На выходных вознаградите себя за труды поездкой за город или просто хорошо проведите время.