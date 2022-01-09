Банкомат списал деньги с карты иностранного банка, а наличные не выдал: что делать

Сбои в работе банкоматов случаются регулярно. Клиенты ПриватБанка обращаются на горячую линию с подобными жалобами постоянно. Что делать и какие могут причины таких проблем, объяснили в самом финучреждении.





Клиент вставил карточку в банкомат, деньги со счета были списаны, а наличку аппарат не выдал. В таких ситуациях оказались десятки людей в разных уголках страны. Одно дело когда такая ситуация случается с клиентом самого ПриватБанка. Проблема может решиться довольно быстро, если сразу обратится на горячую линию и сообщить о том, что случилось.

В пресс-службе финансового учреждения объясняют, что сбои бывают как аппаратные, так и программные. К первым относится любое механическое повреждение: замялась купюра, повреждено окно выдачи. Бывает так, что после списания денег банкомат перезагружается, не успев выдать наличные – это программный сбой.

В первом и втором случае решить проблему можно обратившись в банк. Сбой обычно фиксируется оборудованием, и после выявления «лишних» денег после инкассации банкомата, финансовое учреждение вернет деньги на карту.

Совсем по-другому обстоит дело если деньги были списаны со счета другого украинского или даже иностранного банка. Такие ситуации могут случаться с туристами, приезжающими на праздники в Украину или украинцами, проживающими, работающими за границей и приехавшими домой отпраздновать Новый Год и Рождество. Тогда процедура возврата денег может затянутся.

Дело в том, что в таком случае обращение в ПриватБанк должен написать банк, который выдал карту. Он подтверждает, что со счета клиента в определенное время и день были списаны средства. Только на основе этих данных можно инициировать процедуру возврата средств.