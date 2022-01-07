Украинцев могут лишить дешевого газа еще до конца зимы: кто заплатит больше

К концу 2021 года на рынке газа в очередной раз обострилась проблема нехватки ресурса. Сумасшедшие темпы потребления горючего населением, теплокоммунэнерго, да еще и производителями электроэнергии, которые в разгар сезона остались без угля, угрожают резким сокращением количества запасов. Таким образом, «Нафтогаз» скоро не сможет покрывать производственно-технические расходы облгазов, а соответственно и сдерживать цену на ресурс.





Обязанность покрывать потери горючего, которые неизбежны в процессе его распределения и транспортировки облгазами, государство до этого момента возлагало на «Нафтогаз». СНБО обязал поставщика продавать газ операторам газораспределительных сетей по тарифу 7,42 грн за куб. м. Таким образом, предприятиям ГРС не приходилось повышать цены на доставку газа.

Однако технологические потери – это достаточно значимая статья расходов. Объемы, которые теряются таким образом за год, составляют около 1,5 миллиарда кубов. Если они не покрываются тарифом, то формируют отрицательный баланс у поставщика. В ноябре такой дефицит ресурса у «Нафтогаза» уже достиг 34,8 миллионов кубов, что в денежном эквиваленте составляет 1,2 млрд грн. А в январе 2022 года эта цифра, по расчетам экспертов, достигнет 128 млн кубов.

В таких условиях «Нафтогазу» скоро придется докупать горючее, ведь учитывая темпы использования до конца отопительного сезона его не хватит. Однако на данный момент пополнение запасов природного газа влетит НАКу в копеечку. Большая часть газа, которой сейчас отапливают свои дома украинцы, была приобретена поставщиком еще до ценового бума на рынке. Сейчас тот же газ обойдется «Нафтогазу» примерно в 50 тыс. грн за 1 тыс. кубических метров.

Эксперты в области коммунального хозяйства сходятся во мнении, что бить тревогу все же еще рановато. Хотя необходимость пополнения запасов газа может поставить «Нафтогаз» в неудобное положение, и даже заставить поднять цену для облгазов до 8 грн за куб, стоимость доставки горючего для населения до апреля точно не изменится. Однако с завершением отопительного сезона тарифы точно пересмотрят, и тогда уже ценового скачка нам точно не избежать.