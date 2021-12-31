Названы сладости, которые исчезнут с прилавков украинских магазинов

Украинские сладости уже совсем скоро могут стать настоящим дефицитом. Ведущие кондитерские компании уже объявили о сворачивании производства некоторых видов сладостей. Во всем виновата цена на газ, которая в течение текущего года подскочила не на шутку.





Важность кондитерской отрасли для экономики Украины сложно переоценить. Даже во времена кризиса она стабильно приносила доход в бюджет и завоевывала рынки соседних стран. Только с января по октябрь текущего года на экспорт было произведено 218 тонн сладостей.

Но теперь судьба украинской кондитерки оказалась под вопросом. Впервые проблему вынесли на обсуждения еще в начале 2021 года. Члены Торгово-промышленной палаты Украины отмечали критическую ситуацию с ценой сахара. Из-за монополизации сахарного рынка цены на этот продукт стремительно выросли, поставив производителей сладостей в достаточно сложную ситуацию.

Еще одним кризисным фактором для кондитерской отрасли стала цена на газ. Сейчас производители сладостей покупают газ по цене около 35 кг за куб. Но уже в январе стоимость голубого топлива подскочит до 45 грн за куб.

Таким образом кондитерским фабрикам вскоре придется либо свернуть часть производства, либо повысить цены на свою продукцию. Если производители выберут первый способ, с прилавков исчезнут украинское печенье, бисквиты и другие требующие выпечки сладости. Ведь именно на них фабрики используют больше всего газа.

Вторым вариантом выхода из положения является повышение цен. Однако этот способ компенсации расходов может нанести сокрушительный удар по самим производителям. В 2021 году стоимость сладостей уже выросла почти на 30%. Если ее поднять еще на 10-15%, как того требует актуальная ситуация, украинские конфеты и печенье станут просто невыгодными для экспортеров. Да и отечественные потребители будут выбирать дешевые польские сладости вместо ROSHEN или «АВК».

Но какую бы тактику ни выбрали украинские кондитеры, полки со сладостями в супермаркетах точно не опустеют. Отечественные вкусности заменят польские и чешские сладости, которые уже сейчас пользуются популярностью среди украинцев за счет своей дешевизны.