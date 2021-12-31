Индексация 10 раз подряд: сколько в конце года получают украинские пенсионеры

В течение 2021 года украинцам пенсионного возраста 10 раз увеличивали размер выплат. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Денис Шмигаль. По словам главы Кабмина, пенсия выросла у чернобыльцев, военных, а также граждан, полностью выполнивших норму по стажу. Но получилось ли у властей повысить реальный доход украинских пенсионеров и их уровень жизни?





Согласно данным Пенсионного фонда Украины, выплаты в этом году увеличили следующим категориям пенсионеров:

дважды получили повышение граждане пенсионного возраста, имеющие полный трудовой стаж;

индексировали выплаты трудящимся и неработающим пенсионерам;

увеличили размер доплаты бывшим военным и пострадавшим от аварии на ЧАЭС;

продолжили выплачивать надбавки пенсионерам, достигшим определенного возраста.

Таким образом, с декабря текущего года средняя пенсия увеличилась почти до 4 тыс. грн. Учитывая, что минимальная заработная плата по стране составляет 6,5 тыс. грн, невозможно представить, как пенсионер сможет прожить на такую сумму. Ведь помимо расходов на еду, одежду и коммунальные услуги, многим пожилым людям приходится постоянно покупать огромное количество медицинских препаратов, которые также стоят недешево.

Поэтому, несмотря на громкие заявления главы правительства о многочисленных повышениях, фактически уровень жизни украинских пенсионеров не изменился. Тем временем, разрыв между минимальной и максимальной пенсией увеличивается с каждым годом. Разница между ними практически десятикратная: минималка составляет 1934 грн, а максимальная пенсия – 19340 грн.

Напомним, что в 2022 году среднюю пенсию в Украине намерены дотянуть до уровня 4,5 тыс. грн. Таких результатов чиновники планируют добиться к 1 декабря 2022 года. В результате средняя пенсия превысит прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан на 15%. Однако в связи с ожидаемой инфляцией реальной разницы в размере своего ежемесячного дохода пенсионеры могут так и не почувствовать. Всю сумму повышения сьедят новые цены на продукты и товари первой необходимости.