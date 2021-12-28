Прибавка под 2 тысячи гривен: украинцам пересчитают пенсии

В 2022 году украинским пенсионерам дважды повысят пенсию. Перерасчет выплат произойдет из-за увеличения прожиточного минимума. Гражданам преклонного возраста, получающим максимальную пенсию, выплаты увеличат на 1590 грн. В то же время пенсионеры, живущие на минималку, получат сверху всего 159 грн.





Увеличение выплат для нетрудоспособного населения предусмотрено государственным бюджетом на 2022 год. Повышение пенсии будет происходить в два этапа. Первого повышения старикам можно ожидать уже в июле, а второе назначено на декабрь 2022-го года.

Минимальную пенсию увеличат:

в июле – на 93 грн, до 2027 грн;

в декабре – на 66 грн, до 2093 грн.

В то же время максимальная пенсионная выплата возрастет:

в июле – на 930 грн, до 20 270 грн;

в декабре – на 660 грн, до 20 930 грн.

То есть пенсионерам, получающим минимальную выплату, пенсию увеличат всего на 159 грн. Такая сумма с трудом покроет годовую инфляцию. На фоне роста цен старики совсем не почувствуют, что их доход хоть немного изменился.

В общем же минималка, получаемая украинскими пенсионерами, на данный момент не дотягивает даже до уровня прожиточного минимума, который уже давно превысил 3 тыс. грн.

Гораздо лучшее положение у граждан на заслуженном отдыхе, получающих максимальную пенсионную выплату. В течение 2022 года их доход увеличится на 1590 грн. Однако столь большую пенсию в Украине получает незначительная доля граждан.

На максимальную выплату могут рассчитывать только пожилые граждане, получавшие официальную заработную плату в разы выше средней по стране. А это преимущественно украинцы, занимавшие в прошлом руководящие должности.

Следует отметить, что даже для назначения минимальной пенсионной выплаты украинец должен иметь за плечами как минимум 29 лет официального стажа. Иначе после достижения 60-летнего возраста он вообще не сможет претендовать на какую либо помощь от государства.