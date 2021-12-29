Цена за киловатт электроэнергии для украинцев подскочит до двухзначных цифр

Безумный рост цен на энергоресурсы в 2022 году может загнать украинскую экономику в тупик. От новых тарифов несладко будет как бытовым потребителям, так и крупным предприятиям. В результате мы можем получить огромные долги за коммуналку, упадок отечественного бизнеса и 20% инфляцию.





Неутешительные тарифные перспективы на предстоящий год эксперты обсуждают уже не первый месяц. Повышение цен начнется с января 2022 года. До 7 грн за киловатт вырастет стоимость электроснабжения для отчественных предприятий.

Однако, по словам главы Союза потребителей комуслуг Украины Олега Попенко, это первое повышение цены будет так сказать «на разогрев». К лету стоимость электричества для бизнеса взлетит как минимум до 10 грн за кВт*ч.

Тем временем цена газа на европейском рынке также будет держаться на достаточно высоком уровне. Специалисты в области энергетики ожидают, что до осени стоимость «голубого топлива» останется в коридоре 800-1000 дол. за тысячу кубических метров. То есть промышленники вынуждены будут покупать ресурс по тарифу 30-40 грн за куб.

Такой значительный ценовой скачок украинцы почувствуют мгновенно. Поскольку затраты на производство товаров и услуг существенно возрастут, предприниматели станут закладывать их в стоимость продукции. Иначе они просто не смогут удержаться на плаву и продолжать свою хозяйственную деятельность.

Прежде всего, вверх пойдут цены на товары первой необходимости, в частности на продукты питания. Хлеб, выпечка, кондитерские изделия, тепличные овощи, яйца и молочка – все эти продукты нуждаются в большом количестве электроэнергии и газа в процессе производства. А поскольку все они входят в стандартную продуктовую корзину украинца, их подорожание почувствует каждый.

«Таким образом, повышение тарифов уверенно ведет нас к упадку отечественного бизнеса, инфляции и резкому снижению платежеспособности граждан», – резюмировал Олег Попенко.