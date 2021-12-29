Стало известно, когда украинцам ждать стремительного повышения тарифов на коммуналку

Уже через несколько месяцев платежки украинцев существенно потяжелеют. Несмотря на попытки правительства сдержать цены на коммуналку, удорожание энергоресурсов все же приведет к тарифному скачку. Водоснабжение подорожает на треть, а за свет заплатим чуть ли не в восемь раз больше, чем сейчас.





По словам главы Союза потребителей комуслуг Украины Олега Попенко, повышения тарифов следует ожидать весной. Ведь на период отопительного сезона большинство коммунальщиков установило фиксированные цены на свои услуги.

Но как только зимние холода останутся позади, цены на коммунальные услуги поползут вверх. Прежде всего, увеличится стоимость газа. Меморандум с «Нафтогазом», согласно которому украинцы получают ресурс по льготной цене, потеряет свою силу. Поставщик установит тарифы, максимально близкие к рыночной цене. А она сейчас составляет около 40 грн за кубометр.

Не останутся в стороне и поставщики электрической энергии. Большинство электростанций уже сейчас работают себе в убыток. К весне же ситуация может стать еще более критичной из-за удорожания угля и газа. В зависимости от используемого электростанциями горючего, тариф на свет вырастет в четыре раза, в случае с углем, или даже в восемь раз, если для генерации будут использовать газ.

Объявили о повышении тарифов и водоканалы. Уже с 1 января цена за куб воды у некоторых поставщиков увеличится на 20-24%. Весной же нас ждет очередное удорожание услуги до 30%.

Недешево обойдутся в следующем году и теплые батареи. Уже осенью 2022 года нам придется заплатить за отопление на 30-60% больше, чем сейчас.

В среднем, тарифы на коммуналку в 2022 году возрастут на 30-35%. В то время как в текущем году базовые услуги уже подорожали на 29%. Не говоря уже о том, что в 2021 году мы получили новую статью расходов в виде оплаты за доставку и распределение газа.