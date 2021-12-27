Новые схемы мошенничества по телефону: как их обойти украинцам

Появление современных гаджетов способствовало и созданию новых методов мошенничества. Телефонные аферы вышли на новый уровень.





Как украинцам отличить махинации злоумышленника от общения с обычным человеком? Мы проанализировали и собрали наиболее распространенные критерии, которые помогут выявить и остановить мошенничество.

Личная информация во время телефонного разговора

Запомните, что никакое финансовое учреждение не отправят запрос для предоставления личной информации по телефону. Ваши данные уже занесены в их личные архивы. Для обновления назначают встречи в автономном режиме. И никак иначе.

Поэтому, если во время разговора вас просят предоставить личную информацию, стоит насторожиться.

Код-пароль от банковской карты, комбинация SMS-цифр или нажмите клавишу для подтверждения

Ваш код-пароль, как и приходящие на номер SMS — гарантия сбережения ваших средств.

Если во врем время телефонного разговора, вас просят сообщить какие-либо из вышеупомянутых данных, ошибка, что совершается мошенничество ровна 0.

Стоит отметить, мошенники заранее выбирают потерпевшего и считывают данные. Все, что им необходимо для завладения вашими финансами — комбинация цифр или несколько нажатий на клавиши, которые он укажет.

Звонок по другому номеру «работника» финансового учреждения

В чем заключается афера? Вам сообщают, что карта заблокирована или находится под угрозой взлома. Представитель банка не попросит вас звонить другому сотруднику для предотвращения ситуации. Поэтому ни в коем случае не реагируйте на такие просьбы.

Если вы совершили звонок, то злоумышленник будет продолжать разговор, пока с вашего счета не будут сняты все средства.