З смартфонів Samsung може зникнути Android

Протягом кількох наступних років Samsung може перевести свої смартфони з операційної системи Android на платформу Fuchsia, також розроблену Google.





Про це пише Phone Arena з посиланням на заяву аналітика Дохен Кім і інсайдера Ice Universe, який відомий своїми прогнозами.

Про плани Google щодо переходу з Android на Fuchsia стало відомо ще у 2018 році. Пізніше, як зазначає видання, Samsung почала допомагати американському IT-гіганту у створенні нової платформи. Тоді повідомлялося, що Fuchsia стане базовою операційною системою для інтелектуальних пристроїв, включно з девайсами розумного будинку.