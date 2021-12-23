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З смартфонів Samsung може зникнути Android

23.12.2021
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Протягом кількох наступних років Samsung може перевести свої смартфони з операційної системи Android на платформу Fuchsia, також розроблену Google.


Про це пише Phone Arena з посиланням на заяву аналітика Дохен Кім і інсайдера Ice Universe, який відомий своїми прогнозами.

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Про плани Google щодо переходу з Android на Fuchsia стало відомо ще у 2018 році. Пізніше, як зазначає видання, Samsung почала допомагати американському IT-гіганту у створенні нової платформи. Тоді повідомлялося, що Fuchsia стане базовою операційною системою для інтелектуальних пристроїв, включно з девайсами розумного будинку.

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