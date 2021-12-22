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Названы условия отключения электричества для украинцев по вечерам

Без света останемся из-за нехватки воды в реках.

22.12.2021
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Дефицит горючего, на который постоянно жалуются власти, вряд ли приведет к веерным отключениям электроэнергии. В то же время эксперты называют совсем другую причину возможного энергодефицита. Какие же проблемы энергетической отрасли могут оставить нас без света?


Как пояснил Геннадий Рябцев, ведущий специалист научно-технического центра «Психея», приобретенного угля украинским ТЭС должно хватить до конца отопительного сезона. Ведь часть проплаченного горючего еще просто не успели транспортировать на территорию страны.

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Почему же тогда в СМИ так горячо обсуждается возможность веерных отключений электроснабжения? Дело в том, что большинство отечественных тепловых электростанций работает только на одном энергоблоке. А поскольку оборудование на них уже давно не обновлялось, существует риск отключения для проведения профилактического ремонта.

В то же время гидроэлектростанции, которые в период простоя ТЭС могли бы компенсировать энергопотери, не смогут в полной мере выполнить возложенную на них задачу. И не удивительно. Уровень воды в реках в течение зимнего сезона очень низкий. Соответственно, резко падают и производственные мощности ГЭС.

Конечно, не стоит забывать и об атомных электростанциях. Но учитывая, что сейчас на полную мощность работают 14 из 15 имеющихся энергоблоков, к концу отопительного сезона им также понадобится техническое обслуживание и замена отработанного топлива.

Учитывая такую ситуацию в энергетическом секторе, Геннадий Рябцев не исключает возможности систематических отключений света. Даже если зимой нам и удастся продержаться, то весной, когда энергопредприятия приступят к плановому ремонту оборудования, электричества точно не хватит на всех.

Однако эксперт подчеркивает, что веерные отключения коснутся преимущественно крупных промышленных предприятий. А отключать от электроснабжения бытовых потребителей будут только в самом крайнем случае. Так что украинцам не придется вспоминать далекий 2014 год, когда вечера при свечах были для нас нормой.

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22.12.2021
1 хвилина на прочитання

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