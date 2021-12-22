С нового года украинцы смогут покупать акции Apple и Google прямо со смартфона

Уже в начале 2022 года украинцы получат уникальную возможность стать инвесторами ведущих международных компаний, как Amazon, Microsoft, Facebook или Google. Для проведения этой сделки не придется даже обращаться в брокерские компании. Вложить свои сбережения в акции наиболее прибыльных корпораций мира можно будет самостоятельно с помощью мобильного приложения.





Благодаря полученному 20 декабря разрешению украинской Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, известная инвестиционная компания «Мульти инвестиции» уже запланировала запуск приложения для торговли иностранными ценными бумагами. Это приложение будет называться Multi Invest и станет доступным пользователям уже в первом квартале нового 2022 года.

Чтобы купить акции прямо со своего смартфона, гражданину нужно быть совершеннолетним, иметь установленное приложение Multi Invest и открытый гривневый счет в банке.

Стоит отметить, что подобный проект уже в конце декабря запустит украинский Альфа Банк. Финучреждение предложило своим клиентам услугу инвестирования в иностранные ценные бумаги с помощью собственного приложения Sense. В период с 28 декабря по 8 января сервис будет работать в тестовом режиме. Но доступными к приобретению будут только те акции, оборот которых разрешен в Украине.

Похожий сервис с нового года предложит своим пользователям и monobank. Один из основателей необанка Олег Гороховский оговорился, что покупать акции международных компаний его клиенты смогут уже в январе 2022 года.

Похоже, что инвестирование в ценные бумаги мировых техногигантов в следующем году станет настоящим мейнстримом. О намерениях запустить собственные приложения для приобретения акций объявили также финансовая группа ICU, компания «БТС Брокер» и «Финтех Девелопмент», и это еще далеко не весь список.

По мнению экспертов, новая услуга будет пользоваться большим спросом. Ведь даже у обычного украинца, живущего от зарплаты до зарплаты, найдется 50-100 долларов, чтобы вложить их в ценные бумаги. А если процедуру приобретения акций максимально упростить, убрав посредников, граждане охотно будут вкладывать деньги в топовые мировые компании.