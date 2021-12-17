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Тысячи карт Monobank оказались «урезанными»: клиенты жалуются на то, что оплата не пройдет

Чего не хватает картам для «ководной выплаты» от ведущего необанка страны?

17.12.2021
1 хвилина на прочитання

Более миллиона клиентов, уже успевших оформить в Monobank виртуальные карты «є-Підтримка», попали в крайне неприятную ситуацию. Спецкарты оказались «бракованными». На них отсутствует часть данных, необходимых для расчета в платежных системах. Неужели клиенты Mono теперь не смогут воспользоваться «тысячей Зеленского»?


Финучреждение, являющееся лидером по числу открытых счетов для получения «ковидной тысячи», на днях обвинили в выдаче «неполноценных» карт. У них есть одна особенность, которая делает их непригодными к использованию. На карточках Monobank отсутствуют номер CVV и срок действия. Без этих данных оплата услуг через какую-либо из действующих в Украине платежных систем просто не пройдет.

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«Как же расплачиваться этой картой, если на ней отсутствуют базовые поля? Ни в Visa, ни в MasterCard такой платеж просто не пройдет», – отмечает в Facebook-посте один из клиентов необанка. Комментируя ситуацию, мужчина назвал карту от Mono «полубрикатом», которым даже невозможно воспользоваться.

В ответ на замечания возмущенного пользователя представители Monobank подтвердили, что такая проблема с их картами действительно имеет место. Но уже в ближайшие дни она будет решена.

Остальные украинские банки, сотрудничающие с государственной программой «є-Підтримка», подтвердили наличие всех необходимых полей на выданных ими картах. В частности, Альфа-банк, ПриватБанк и Укргазбанк отметили, что номер CVV и срок действия выпущенных на данный момент спецкарт можно легко узнать с помощью персональных мобильных приложений.

Между тем клиентам Monobank, успевшим открыть уже более 1,15 миллиона карт «є-Підтримка», остается лишь надеяться, что финучреждение решит проблему с отсутствием необходимых данных в кратчайшие сроки. Ведь программа госпомощи вакцинированным гражданам стартует уже с 19 декабря. Если же пользователям придется ожидать исправления ошибки, это существенно подпортит репутацию ведущего необанка Украины.

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17.12.2021
1 хвилина на прочитання

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