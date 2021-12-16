Осталось 2 недели: тарифы на доставку газа будут пересчитаны

В скором времени в большинстве регионов Украины повысят цены на доставку и распределение природного газа. Новые тарифы уже в шаге от утверждения НКРЭКУ, а платить по-новому придется уже с 1 января 2022-го года.





С обновленными тарифами облгазов можно ознакомиться на сайте Нацкомиссии, регулирующей отрасли энергетики и комуслуг. Согласно им, стоимость услуги доставки горючего подорожает по крайней мере у 25 поставщиков.

Самую высокую ставку установило коммунальное предприятие «Черновцыгаз». Клиенты поставщика будут платить за доставку 1 куб. м газа аж 2,57 грн. Недалеко от тарифного антилидера оказались “Тысменицагаз”, “Николаевгаз”, “Гадячгаз” и “Закарпатгаз” с ценником 2,39 грн за «куб».

Самый низкий тариф на доставку «голубого топлива» будет действовать для киевлян. В «Киевгазе» даже после повышения цены услуга стоит всего лишь 0,38 грн за 1 куб. м. Также среди наиболее лояльных к потребителям облгазов оказались «Харьковгаз» – 0,52 грн, «Криворожгаз» – 0,64 грн, и «Черкассыгаз» с тарифом 0,68 грн за «куб».

Тем временем некоторые поставщики решили оставить без изменений, или даже снизить свою цену за услугу доставки газа. В частности, не изменились тарифы у компании «Волыньгаз» – 1,88 грн, и «Запорожгаз» – 1,1 грн за кубический метр.

В свою очередь снизили стоимость услуги следующие поставщики: «Ровногаз» – до 1,85 грн (на 0,16 грн), «Хмельницкгаз» – до 1,85 грн (на 0,14 грн), «Кировоградгаз» – до 1,79 грн (на 0,13 грн), «Мариупольгаз» – до 1,74 грн (на 0,1 грн), и еще несколько региональных поставщиков.

Указанные расценки пока еще не получили окончательного одобрения от Национальной комиссии, однако существенных изменений в тарифной сетке, скорее всего, уже не будет.

Следует отметить, что на стоимость доставки газа в будущем году будет влиять не только тарифная ставка, но и количество потребленного газа. Поэтому экономные потребители даже при условии повышения тарифа смогут платить за услугу меньше, чем в прошлом году.