Названы банки, где украинцы чаще всего будут получать “тысячу Зеленского”

Уже менее чем через неделю украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, начнут получать обещанную президентом 1 тысячу гривен. Деньги будут приходить на виртуальные карты, которые самые предусмотрительные граждане уже успели создать в предложенных государством финансовых учреждениях.





Сейчас первыми по количеству созданных виртуальных карт в рамках программы «є-Підтримка» стали три популярных украинских финучреждения.

В числе лидеров оказались:

monobank – 880 000 карт;

А-Банк – 84 200 карт;

Альфа-Банк – 72 300 карт.

Общее количество открытых украинцами виртуальных счетов для получения «ковидной тысячи» уже превысило 1 миллион. Кроме уже упомянутых финансовых учреждений получить «тысячу Зеленского» можно будет в Укргазбанке, государственных Ощадбанке и ПриватБанке. Такими данными поделился с общественностью нардеп Михаил Федоров, занимающий должность главы Министерства цифровой трансформации.

Также министр отметил, что скоро к проекту «є-Підтримка» присоединится еще один крупный украинский банк. Но его название в Минцифре пока не захотели раскрыть.

Несмотря на то, что программа «є-Підтримка» стартует только с 19 декабря, ее тестирование в государственном приложении «Дія» началось уже в понедельник 13 декабря. Опробовать бета-версию системы вызвалось около 1,3 миллиона граждан.

Напомним, что воспользоваться бонусом от президента можно будет только при условии соблюдения определенных правил и ограничений. В частности, потратить виртуальные средства разрешат лишь на такие товары и услуги:

билеты в театр, кино, оперу или музей;

путешествия в пределах страны на поезде или самолете;

абонементы в фитнес-клубы и спортивные залы;

книги;

лекарства (только для лиц, которым уже исполнилось 60 лет).

Будет у виртуальной тысячи и ограничение по времени пользования. Потратить деньги можно только в течение 4 месяцев с даты их получения. По окончании этого периода карта «є-Підтримка» станет недействительной, а средства просто “сгорят”, точнее вернутся в государственный бюджет.