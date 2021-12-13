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Sony представила нові корпуси для PlayStation 5

13.12.2021
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PlayStation 5 Pro

Sony оголосила, що випустить нові кришки для консолей PlayStation п’ятого покоління. Інформація про це з’явилася в офіційному блогу компанії.


Покупцям буде доступно п’ять нових кольорів – “Опівнічний чорний”, “Космічний червоний”, “Рожевий “нова зірка”, “Зоряний синій” та “Галактичний пурпурний”. Всі вони відповідають аналогічним кольорам у контролерах DualSense.

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Кришки для консолі PS5 у кольорах “Опівнічний чорний” та “Космічний червоний” з’являться у продажу з січня 2022 року в обраних роздрібних магазинах у таких країнах: США, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Іспанія, Португалія, Італія, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Китай, Тайвань, Гонконг, Сінгапур, Малайзія, Таїланд, Індонезія, В’єтнам та Філіппіни. Кришки для консолі PS5 у кольорах “Рожевий “нова зірка””, “Зоряний синій” та “Галактичний пурпурний” також надійдуть у продаж у цих же країнах у першій половині 2022 року.

Дату появи нових аксесуарів в Україні компанія поки що не назвала.

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13.12.2021
1 хвилина на прочитання

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