Sony представила нові корпуси для PlayStation 5

Sony оголосила, що випустить нові кришки для консолей PlayStation п’ятого покоління. Інформація про це з’явилася в офіційному блогу компанії.





Покупцям буде доступно п’ять нових кольорів – “Опівнічний чорний”, “Космічний червоний”, “Рожевий “нова зірка”, “Зоряний синій” та “Галактичний пурпурний”. Всі вони відповідають аналогічним кольорам у контролерах DualSense.

Кришки для консолі PS5 у кольорах “Опівнічний чорний” та “Космічний червоний” з’являться у продажу з січня 2022 року в обраних роздрібних магазинах у таких країнах: США, Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Іспанія, Португалія, Італія, Австралія, Нова Зеландія, Японія, Китай, Тайвань, Гонконг, Сінгапур, Малайзія, Таїланд, Індонезія, В’єтнам та Філіппіни. Кришки для консолі PS5 у кольорах “Рожевий “нова зірка””, “Зоряний синій” та “Галактичний пурпурний” також надійдуть у продаж у цих же країнах у першій половині 2022 року.

Дату появи нових аксесуарів в Україні компанія поки що не назвала.