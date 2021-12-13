В Украине повышен размер пенсий: не для всех – кому прибавка в 800 гривен, а кому ничего

Опубликована информация о том, кто в Украине получил прибавку к пенсии, и кто получает самые высокие пенсии.





Прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан повысился с 1 декабря, с 1854 до 1934 гривен. На 800 грн. поднят максимальный размер выплат – до 19340 грн. На 80 копеек – до 19,34 грн. за каждый год – увеличена надбавка за годы стажа сверх нормы. Это нашло отображение в бюджете Пенсионного фонда Украины на 2022 год.

Указанные надбавки распространяются на достигших 75-летнего возраста граждан. Ранее аналогичные надбавки были введены для граждан возраста 80+, которые теперь получат дополнительно 400 гривен.

На кого распространяются надбавки:

Граждане, которые получают минимальные и максимальные выплаты;

Граждане, достигшие возраста 65 лет, и имеющие достаточный трудовой стаж;

Граждане, получающие доплату за стаж сверх нормы;

Граждане возрастом от 75 до 80 лет.

Обратим внимание, что размер прожиточного минимума для украинских пенсионеров с 1 декабря установлен на уровне 1934 гривны, но его фактический размер, устанавливаемый Министерством Социальной политики, равен 3700 грн. Так, или иначе, большинство украинских пенсионеров, для которых пенсия является единственным доходом, живут за чертой бедности.

Самые высокооплачиваемые пенсионеры, по-прежнему – судьи. Они получают более 90 тысяч гривен в месяц. Для остальных украинцев пенсия ограничена пределом в 10 прожиточных минимумов. С начала декабря 2021 года этот «потолок» равен 19340 гривен, но для получения пенсии в таких размерах, ранее необходимо было получать заработную плату примерно в 7 раз большую.