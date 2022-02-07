За великі покупки українців автоматично буде перевіряти податкова

Відтепер в Україні купити нерухомість стане набагато складніше. Дані кожного покупця перевірятиме Податкова служба. Таким чином регулятор зможе «впіймати на гарячому» українців, що купують житло за доходи, з яких не були сплачені податки.





Закон №280/5/41, розроблений Міністерством фінансів та Міністерством юстиції України, був прийнятий ще 31 січня. Однак чинності його приписи набули лише 5 лютого.

Згідно із новими правилами дані кожного українця, що придбав нерухомість, будуть прискіпливо перевіряти у Державній податковій службі. Процедуру проводитимуть на етапі реєстрації права власності на нерухомість. Регулятор звірятиме дані особи, що купує житло, із інформацією про неї у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків. Перевірятимуть дані про покупця також у Держреєстрі майнових прав на нерухомість.

Надавати інформацію про своїх клієнтів до державних структур за новими правилами зобов’язані держреєстратори та нотаріуси. Передати всі необхідні дані в податкову вони повинні одразу ж після отримання заяви щодо реєстрації права власності на придбане житло. Для проведення перевірки необхідні лише ім’я, прізвище та по батькові клієнта, а також його ідентифікаційний код.

Технічний бік процедури ініціатори нововведення довірили державному підприємству «Національні інформаційні системи». Саме ця структура, у співпраці із Державною податковою службою України, буде координувати перебіг перевірки, вести електронний облік запитів та відповідей на них.

Новий закон найімовірніше стане одним із важелів впливу на платників податків. Адже він дуже добре вписується у стратегію поступового впровадження непрямих методів податкового контролю, або так званого фінансового моніторингу. Дорогі покупки українців будуть у держави як на долоні. Податкова зможе в будь-який момент перевірити, чи співпадають витрати громадянина з його офіційними заробками. Якщо ж виявиться, що суми покупок значно переважають доходи, доведеться відповідати на каверзні питання податкових інспекторів.

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