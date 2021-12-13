Еще одна компания мобильной связи повышает тарифы: в Vodafone назвали новые цены пакетов и услуг

Начина с ноября текущего года абоненты Vodafone начали получать сообщения о том, что стоимость услуг связи возрастет. Это уже второй оператор, который в последний месяц 2021 года повышает свои тарифы. Напомним, что с 4 декабря пользователи Киевстар оплачивают услуги мобильной связи по новой тарифной сетке.





Сообщения о повышении стоимости мобильной связи получили клиенты, которые пользуются следующими пакетами и услугами:

Vodafone 4G Smart XS – оплата этого тарифа поднимается на 20%. Уже с 24 декабря она составит 55 грн, вместо прежних 45 грн;

Звонки за границу абонентам греческих, израильских, индийских, испанских, канадских, немецких, польских, португальских, российских, румынских, словацких, английских, американских, венгерских, французских, чешских, шведских операторов будут стоить 20 грн за 20 мин в сутки;

Звонки в Австралию, Бангладеш, Бельгию, Ватикан, Данию, Ирландию, Италию, Казахстан, Китай, Кипр, Мальту, Нигерию, Нидерланды, Норвегию, Пакистан, Россию, Узбекистан, Хорватию, Швейцарию будут стоить за 5 минут в сутки 25 грн;

В страны, которые не перечислены выше, 1 минута связи будет стоить 25 грн.

Цена на текстовые сообщения также поднимется на 1 грн. Вместо 2 грн, которые абоненты платили раньше, теперь за СМС придется заплатить 3 грн.

Также абоненты смогут звонить в одну из 48 стран мира за 10 гривен (10 минут) или 5 гривен за минуту в другие страны. Стоимость СМС-сообщения составит 2 гривны.

Также предусмотрен тариф, который позволяет позвонить в одну из 48 стран за 10 грн за 10 мин в сутки. В другие страны минута разговора будет стоить 5 грн. В этом тарифном плане цена СМС-сообщения останется прежней и составит 2 грн.

Точная информация по каждому тарифу приходит в сообщении абонентам на телефон.