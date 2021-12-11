Стало известно, как получить тысячу за вакцинацию на карту ПриватБанка

Только через неделю украинцы получат доступ к 1000 грн, которую президент назначил всем вакцинированным украинцам. С 19 декабря деньги можно будет получить на виртуальную банковскую карту через приложение «Дия». В «Приватбанке» рассказали, как создать такую карту и перевести на нее «ковидную» выплату.





Граждане Украины, прошедшие полный курс прививок от COVID-19 и владеющие зеленым сертификатом в «Дия», для получения предназначенной им тысячи должны открыть специальній счет. Сделать это проще всего с помощью мобильного банкинга Приват24.

Создать карту для « ковидной » выплаты можно следующим образом:

зайти в онлайн-банкинг Приват24 на вкладку «Кошелек»;

Приват24 на вкладку «Кошелек»; выбрать опцию «Добавить»;

нажать на иконку карточки «е-Підтримка»;

подписать заявление;

нажать специальную кнопку для отправки данных созданной карты в государственное приложение “Дия”.

После прохождения такой несложной процедуры виртуальная карта будет активирована. А уже с 19 декабря, когда тысяча для вакцинированных украинцев станет доступной, нужно будет только подать заявку на ее получение. В процессе подачи заявки, осуществляемой с помощью приложения «Дия», необходимо выбрать номер созданной виртуальной карты и согласиться на обработку персональных данных. Средства будут зачислены в течение нескольких дней с момента подачи заявки.

Согласно условиям президентской программы, цифровая банковская карта будет действительна 4 месяца. За это время и нужно успеть потратить «тысячу Зеленского». В противном случае деньги просто «сгорят», а точнее вернутся в государственный бюджет.

Воспользоваться « ковидными » деньгами украинцы смогут:

для приобретения абонементов в спортзалы и фитнес-клубы ;

; посещение кинотеатра, театра, оперы или музея;

путешествий по Украине на поезде или самолете;

приобретение книг.

Таким образом граждане окажут поддержку отечественному бизнесу, который в период пандемии понес огромный ущерб. Что касается украинцев, не имеющих смартфонов и приложения «Дия“ однако имеющих право на тысячу за вакцинацию, власти пообещали разработать другую процедуру для получения ими положенного вознаграждения.