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Стало известно, как получить тысячу за вакцинацию на карту ПриватБанка

В государственном банке дали инструкции по зачислению «бонуса» от Зеленского.

11.12.2021
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Только через неделю украинцы получат доступ к 1000 грн, которую президент назначил всем вакцинированным украинцам. С 19 декабря деньги можно будет получить на виртуальную банковскую карту через приложение «Дия». В «Приватбанке» рассказали, как создать такую карту и перевести на нее «ковидную» выплату.


Граждане Украины, прошедшие полный курс прививок от COVID-19 и владеющие зеленым сертификатом в «Дия», для получения предназначенной им тысячи должны открыть специальній счет. Сделать это проще всего с помощью мобильного банкинга Приват24.

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Создать карту для «ковидной» выплаты можно следующим образом:

  • зайти в онлайн-банкинг Приват24 на вкладку «Кошелек»;
  • выбрать опцию «Добавить»;
  • нажать на иконку карточки «е-Підтримка»;
  • подписать заявление;
  • нажать специальную кнопку для отправки данных созданной карты в государственное приложение “Дия”.

После прохождения такой несложной процедуры виртуальная карта будет активирована. А уже с 19 декабря, когда тысяча для вакцинированных украинцев станет доступной, нужно будет только подать заявку на ее получение. В процессе подачи заявки, осуществляемой с помощью приложения «Дия», необходимо выбрать номер созданной виртуальной карты и согласиться на обработку персональных данных. Средства будут зачислены в течение нескольких дней с момента подачи заявки.

Согласно условиям президентской программы, цифровая банковская карта будет действительна 4 месяца. За это время и нужно успеть потратить «тысячу Зеленского». В противном случае деньги просто «сгорят», а точнее вернутся в государственный бюджет.

Воспользоваться «ковидными» деньгами украинцы смогут:

  • для приобретения абонементов в спортзалы и фитнес-клубы;
  • посещение кинотеатра, театра, оперы или музея;
  • путешествий по Украине на поезде или самолете;
  • приобретение книг.

Таким образом граждане окажут поддержку отечественному бизнесу, который в период пандемии понес огромный ущерб. Что касается украинцев, не имеющих смартфонов и приложения «Дия однако имеющих право на тысячу за вакцинацию, власти пообещали разработать другую процедуру для получения ими положенного вознаграждения.

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11.12.2021
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