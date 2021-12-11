Стало известно, как получить тысячу за вакцинацию на карту ПриватБанка
В государственном банке дали инструкции по зачислению «бонуса» от Зеленского.
Только через неделю украинцы получат доступ к 1000 грн, которую президент назначил всем вакцинированным украинцам. С 19 декабря деньги можно будет получить на виртуальную банковскую карту через приложение «Дия». В «Приватбанке» рассказали, как создать такую карту и перевести на нее «ковидную» выплату.
Граждане Украины, прошедшие полный курс прививок от COVID-19 и владеющие зеленым сертификатом в «Дия», для получения предназначенной им тысячи должны открыть специальній счет. Сделать это проще всего с помощью мобильного банкинга Приват24.
Создать карту для «ковидной» выплаты можно следующим образом:
- зайти в онлайн-банкинг Приват24 на вкладку «Кошелек»;
- выбрать опцию «Добавить»;
- нажать на иконку карточки «е-Підтримка»;
- подписать заявление;
- нажать специальную кнопку для отправки данных созданной карты в государственное приложение “Дия”.
После прохождения такой несложной процедуры виртуальная карта будет активирована. А уже с 19 декабря, когда тысяча для вакцинированных украинцев станет доступной, нужно будет только подать заявку на ее получение. В процессе подачи заявки, осуществляемой с помощью приложения «Дия», необходимо выбрать номер созданной виртуальной карты и согласиться на обработку персональных данных. Средства будут зачислены в течение нескольких дней с момента подачи заявки.
Согласно условиям президентской программы, цифровая банковская карта будет действительна 4 месяца. За это время и нужно успеть потратить «тысячу Зеленского». В противном случае деньги просто «сгорят», а точнее вернутся в государственный бюджет.
Воспользоваться «ковидными» деньгами украинцы смогут:
- для приобретения абонементов в спортзалы и фитнес-клубы;
- посещение кинотеатра, театра, оперы или музея;
- путешествий по Украине на поезде или самолете;
- приобретение книг.
Таким образом граждане окажут поддержку отечественному бизнесу, который в период пандемии понес огромный ущерб. Что касается украинцев, не имеющих смартфонов и приложения «Дия“ однако имеющих право на тысячу за вакцинацию, власти пообещали разработать другую процедуру для получения ими положенного вознаграждения.
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