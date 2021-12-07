Огороды, приусадебные участки и дачи: за какую землю украинцы будут платить налог

Так называемый «ресурсный» законопроект, который 30 ноября народные избранники согласовали во втором чтении, ввел новый вид налога для собственников земли. Минимальное налоговое обязательство, или МНО, имеет целью вывести из «тени» сельскохозяйственную деятельность, а также существенно увеличить объемы поступлений в государственный и городские бюджеты.





Платить новый вид налога будут законные собственники, или же арендаторы участков земли, на которых ведеться сельхоз деятельность. На небольшие огороды и дачи новое налоговое обязательство не распространяется.

Также не отразится новый налог на тех аграриях, которые регулярно платят другие налоги на свой земельный участок и продукцию, выращенную на нем. Но только при условии, что сумма всех этих налогов превышает ставку МНО. В случае внесения фермером меньшей суммы в государственную казну, придется доплатить разницу.

Как минимальное налоговое обязательство могут засчитать следующие виды налогов:

на землю;

с реализации продукции, выращенной на данной земле;

на доходы физ. лиц;

военный сбор (вычисляется из зарплаты сотрудников, работающих на данном земельном участке).

Как рассказала нардеп Лариса Билозир, обычно сумма налогов у гражданина, официально занимающегося сельхоз деятельностью, составляет около 2, 3 тысячи гривен за 1 гектар. В то время как сумма минимального налогового обязательства – ориентировочно 1, 1 тысячи гривен. Таким образом, для фермеров, которые исправно платят в государственную казну, ничего не изменится.

Законодатели ожидают, что нововведения в Налоговом законодательстве, прежде всего, выведут на чистую воду владельцев сельхоз-угодий, которые нелегально зарабатывают на своей земле. Таких «черных фермеров» новый закон заставит представить свои подлинные доходы от выращенной продукции и в конце концов положит конец их уклонению от уплаты налогов.

Напомним, что сейчас в нелегальной аренде находится около 8 миллионов гектаров земли. Недополученные налоговые поступления с этих земельных участков ежегодно составляют более 12 миллиардов гривен.