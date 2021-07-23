Будем уравнивать: цена на свет изменится уже в следующем месяце

Сценарии украинской власти относительно повышения тарифов на свет не раз подвергались критике еще с момента своего первого обнародования. Но эксперты уверены, что повышения тарифов избежать никак не удастся. Ведь сейчас даже себестоимость электричества выше, чем актуальный тариф. Как же изменятся цены на энергоресурс? Какие суммы в платежках нас ожидают уже в ближайшем месяце?





На тему изменения стоимости электроэнергии на днях высказался глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг Валерий Тарасюк.

«Тарифы, по которым покупает электричество население, должны быть обоснованными с экономической точки зрения. Но одновременно нам нужно разработать механизм, с помощью которого можно будет помогать потребителям, для которых плата за свет является непомерной», – отметил глава регулятора.

Чиновник уверен, что в Украине обязательно надо выровнять стоимость энергоресурса для граждан и для промышленности. Однако конкретные стратегии по изменению цен Валерий Тарасюк обнародовать пока отказался. Он пояснил, что не уверен, какой из многих вариантов формирования тарифного плана выберет украинское правительство. Поэтому не хочет выносить на широкую публику неподтвержденную информацию.

«Сейчас мы не знаем точно, какую стратегию выберет Кабмин. Более того, мы даже не знаем вступят ли в силу новые тарифы уже с 1 августа. Но ожидать повышения цен в любом случае осталось недолго», – резюмировал глава НКРЭКУ.

Напомним, что ранее председательствующий в Союзе потребителей комуслуг Олег Попенко рассказывал, что правительство выбирает между тремя вариантами повышения цен на свет для населения. По самому обсуждаемому в обществе тарифному плану цена для потребителей, использующих до 100 киловатт в месяц, останется прежней – 1,68 грн. Тогда как граждане, которые тратят больше электроэнергии, будут платить до 3,5 грн за единицу ресурса.