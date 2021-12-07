От 1000 евро в месяц: названы знаки зодиака, у которых возрастут доходы

До Нового 2022 года осталось совсем немного. Каким станет этот год? Что нового принесет в вашу жизнь?





Астрологи назвали тройку счастливчиков, для которых год Черного Тигра станет по-настоящему особенным. Им удастся существенно поднять уровень своего дохода, а некоторым даже сказочно разбогатеть.

Дева

Представителей знака ждет очень интересный год. По всей вероятности, ваш путь к успеху начнется со смены места работы. Некоторым Девам «светит» даже переход в другую сферу деятельности. И уже там, на новой работе, вас ждет стремительный карьерный рост. Вы и глазом моргнуть не успеете, как окажетесь в кресле руководителя. Но ничего не дается просто так. То, что удача на вашей стороне, вовсе не означает, что можно расслабиться и ждать «манны небесной». Повышение будет стоить вам немалых усилий, ежедневной работы над собой и бессонных ночей. Но в результате вы получите значительную прибавку к зарплате и уверенность в завтрашнем дне.

Близнецы

Перед людьми, родившимися под этим созвездием, откроется множество новых перспектив. Ваш 2022 год станет действительно судьбоносным. Вы наконец найдете дело по душе и начнете двигаться по верному курсу, преумножая свой опыт и капитал. Кое-кто из Близнецов сможет устроиться на должность, о которой давно мечтал. Но здесь важно уже в первые дни уделить достаточно внимания отношениям с коллегами. Ведь они играют не последнюю роль в вашей будущей карьере и размере заработка.

Телец

Тельцам наступающий год принесет настоящее богатство. Однако ключевую роль в процессе его достижения сыграет ваша смекалка, и умение принимать рискованные решения. На горизонте появится уникальная возможность из разряда «пан или пропал». Если вам хватит смелости рискнуть всем, получите достойную награду за свою решительность.