Газ по 46: новые сюрпризы от ППН и “Нафтогаз Украина”

Поставщик газа ППН (поставщик последней надежды) 3.12.2021 продавал газ потребителям по рекордной цене 46,7 грн за метр кубический. Более того, цены сейчас меняются ежедневно. Нефтегаз Украина уже сообщил в своем официальном письме почему это произошло.





Цены скачут ежедневно, пользователи не могут понять, что случилось

Что случилось, почему сейчас ППН продает газ пользователям почти по 50 гривен за 1 куб? ППН — поставщик последней надежды. К нему автоматически отправляют всех потребителей, компании которых не выполняют свои обязательства перед государством и населением.

В это время у потребителей есть 3 месяца, чтобы выбрать другую компанию поставщика, и заключить с ним соглашение. Это можно сделать через интернет. Но не у всех есть возможность пойти в сеть и лично выбрать новую компанию. Ситуация усложняется еще тем, что обычных граждан о таких переходах не уведомляют.

Конечно, в таких случаях местные компании должны сообщать населению преждевременно об окончании сотрудничества. Это можно сделать любым способом: написать письмо, сделать обзвон, но по какой-то причине этого не происходит.

У Поставщика последней надежды расчет стоимости газа определяется по формуле, в которой некоторые показатели меняются каждый день. Поэтому стоимость в буквальном смысле слова скачет. Чтобы решить эту проблему, Нафтогаз официально обратился в Национальную комиссию. Цель апелляции — передача клиентов ППН в Нефтегаз и переведение их на годовой тариф. Если все удастся, то почти 500 000 человек смогут платить по 7,69 грн. за кубометр голубого топлива вместо 46,7 грн.

Но такой вопрос очень спорный, потому что нарушает все конкурентные условия для рынка энергетики. Но также нужно защитить интересы другой стороны: пол миллиона возмущенных украинцев в ожидании «космических» платёжек. Оплатить такой тариф просто нереально для многих граждан.