Совершеннолетние украинцы получат по 270 тысяч гривен от государства: известны сроки

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей речи в парламенте рассказал о новой инициативе, которая обеспечит стабильное будущее украинским детям. Гарант предложил внедрить специальные экономические паспорта, на которых с момента рождения будут скапливаться средства. Ко дню совершеннолетия маленьких граждан сумма на их счетах достигнет 10 тыс. дол.





Соответствующий законопроект в парламенте появится еще до 10 декабря текущего года. Основным источником финансирования такого масштабного государственного проекта, согласно замыслу президента, станет доход от ренты за использование земельных недр.

О содержании нового закона пока известно не много. Присваивать паспорта планируют детям начиная с 2019 года рождения. Однако по этому вопросу еще продолжаются дискуссии.

Деньги на счета маленьких граждан будут поступать ежемесячно. За год на каждый экономический паспорт будут начислять примерно по 555 дол. Потратить накопившуюся сумму владелец счета сможет только после совершеннолетия. Способ использования «подарка от президента» также будет строго регламентирован. Деньги в экономического паспорта разрешат использовать только на обучение или покупку жилья в пределах страны.

На первый взгляд такая инициатива главы государства кажется очень перспективной. Однако эксперты оценили «хорошие намерения» Зеленского достаточно критично.

По самым простым подсчетам, на такую «акцию» государству нужно тратить около 4,5 миллиарда гривен ежегодно. В то время как дефицит бюджета на 2022 год уже составляет 188 миллиардов гривен. Не говоря уже о том, что на обслуживание внешних долгов ежегодно уходит 4% бюджетного дохода.

Ведущие украинские экономисты считают, что средства, которые власть предлагает откладывать на будущее наших детей, лучше направить на погашение кредитов МВФ. Тогда подарка от президента на 18-летие, конечно, никто не получит, но по крайней мере следующее поколение будет избавлено от бремени внешнего государственного долга.