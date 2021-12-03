Киевстар поднимет тарифы уже после Нового года: известны цифры

В следующем году ведущий сотовый оператор Украины планирует повысить стоимость своих услуг не менее чем на 10%. О таких планах компании рассказал Александр Комаров, президент «Киевстара».





Руководитель телеком-гиганта объяснил, что повышение коснется далеко не всех абонентов. Вырастет цена только на те тарифы, в которых будет обновлен пакет услуг. Ведь в компании считают, что пользователи должны платить больше лишь за улучшенный уровень сервиса.

Также глава оператора анонсировал появление нескольких новых пакетов услуг. «Ориентировочно раз в год «Киевстар» запускает новую линейку тарифных планов, по возможности наполняя ее самыми современными сервисами и услугами», – отметил Комаров.

По словам главы крупнейшего украинского оператора, ценовой рост в пределах 10% в год вполне нормален. Компания регулярно вводит новые технологии и расширяет возможности своих клиентов. В частности, «Киевстар» вкладывает значительные суммы в развитие технологии 5G. Так что время от времени повышать тарифы просто необходимо.

Стоит отметить, что доход оператора с одного абонента составляет около 86 грн в месяц. Если сравнить этот показатель с данными за прошлый год, то средняя цена на услуги Киевстар выросла всего на 9,5%. Так что грядущее повышение не должно стать шоком для пользователей, поскольку оно находится в пределах нормальной динамики роста цен оператора.

В виде конкретного примера удорожания руководитель оператора привел один из самых дешевых тарифных планов, который в текущем году вырос в цене со 125 до 135 грн, то есть всего на 10 грн.

Александр Комаров подчеркнул, что в «Киевстаре» будут поощрять клиентов к смене старых тарифных планов на новые и активно пользоваться прогрессивными технологиями, доступ к которым сейчас предоставляет оператор. Ведь компания постоянно развивается и ей всегда есть чем удивить даже самого требовательного пользователя.