«Дия» получила новые, революционные функции

Единый портал государственных услуг «Дия» в очередной раз обновил свой функционал. Теперь пользователи смогут оформить заявку на получение или перерасчет пенсии, не выстаивая длинные очереди в Пенсионном фонде. Об этой и других новых опциях приложения рассказал на своем Telegram-канале глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.





«Отныне пенсионерам больше не придется проходить через все эти бюрократические процедуры: собирать многочисленные документы, ходить по государственным учреждениям и выстаивать очереди. Заполнение заявки на получение или перерасчет пенсии на портале «Дия» займет всего 15 минут вашего времени», – отметил Федоров.

Благодаря автоматизации процесса подачи заявки и сокращению списка необходимых документов пользование услугой станет максимально простым и комфортным для граждан.

Следует отметить, что таким же образом теперь можно подать заявку и на оформление жилищной субсидии. По аналогии с запросом на оформление пенсии здесь нужно заполнить все поля анкеты и прикрепить необходимые документы. Остальные личные данные пользователя система подтянет автоматически. Затем заявку подписывают с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и отправляют на обработку.

В Минцифре подчеркнули, что посредством расширения возможностей приложения «Дия» власти оберегают украинцев пожилого возраста от лишних контактов. А это очень важно в условиях пандемии Covid-19.

Кроме вышеупомянутых услуг, приложение «Дия» имеет еще несколько полезных функций для пенсионеров. В частности, на портале можно получить справку о доходах, трудовом и страховом стаже пенсионера, а также выписку из реестра застрахованных лиц в электронном виде.

Конечно, не все пенсионеры могут воспользоваться преимуществами цифрового документооборота. Для этого нужен смартфон и хотя бы элементарные навыки пользования приложением. Но помочь в оформлении электронных документов старикам всегда могут их младшие родственники, тем самым избавив их от лишних бумажных хлопот.