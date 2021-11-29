Черное Рождество: названы знаки зодиака, которым не повезет на праздники

Кто же не любит Новогодние и Рождественские праздники. Сколько бы лет нам ни было, мы всегда с замиранием сердца ждем этого замечательного периода, наполненного радостью, яркими эмоциями и настоящими чудесами.





Но некоторым знакам зодиака на рубеже 2021 и 2022 года придется проглотить горькую пилюлю неудач. Безмятежный праздничный период им испортят огромные проблемы с деньгами. Кому же на Рождество ждать беды, и возможно ли избежать напророченных звездами неприятностей?

Овен

Родившимся под этим созвездием астрологи рекомендуют быть особенно внимательными в период с 19 декабря по 28 января. Все это время Овны фактически будут балансировать над пропастью. Напряженное эмоциональное состояние представителей знака может стать поводом для серьезной ссоры с близкими или коллегами на работе. Поэтому во время зимних праздников им следует поберечь нервы и попытаться сконцентрироваться на положительных мыслях.

Кроме того важно как следует контролировать в этот горячий период свои расходы. Ведь сверхемоциональность Овнов вполне может спровоцировать их к необдуманным поступкам и привести к потере большой суммы денег.

Весы

Для Весов магическое праздничное время будет сопровождаться необходимостью общаться с людьми, которых даже видеть не хочется. Так что спокойным представителям этого знака будет крайне сложно расслабиться и избавиться от своих негативных эмоций. Ссор и скандалов избежать точно не удастся. Не стоит в этот период делать какие-либо инвестиции или крупные покупки. Существует риск лишиться сбережений из-за расходов, совершенных исключительно «на эмоциях».

Скорпион

Уже с 18 декабря у Скорпионов начнется настоящая черная полоса. Разочарования будут подстерегать представителей знака на каждом шагу, поэтому нужно сохранять бдительность и не доверять малознакомым людям. В рабочей сфере тоже не все будет идти гладко. Скорпионы рискуют провалить важный проект и потерять немалые деньги.