Украинцев ждет массовый пересчет пенсий: кому повезет получить на 800 гривн больше

С 1 декабря граждан Украины ждет пересчет пенсий. Больше всего добавят тем, кто уже сейчас получает максимальную пенсию (18 540 грн.). Им добавят по 800 гривен.





Повышение пенсионных выплат заранее предусмотрено бюджетом ПФУ на 2021 год. По итогу почти миллион украинцев в возрасте от 75 до 80 лет получат доплату в размере около 400 гривен. Минимальная сумма пенсии увеличится на 80 грн. и составит 1934 грн. Максимальная соответственно на 800 грн. до 19340 грн. Прибавка за стаж больше минимального составит 19,34 грн. за каждый год переработки сверх стажа вместо 18,54 грн., которая действует сейчас.

Таким образом декабрьский пересчет пенсий затронет пять категорий пенсионеров:

получателей минимальной пенсии;

получателей максимальной пенсии;

лиц в возрасте от 75 до 80 лет;

тем, кто имеет доплату за сверхнормовой стаж;

тем, кто старше 65 и выполнил минимальные требования по стажу.

Также новые правила гарантируют, что украинец в возрасте от 65 лет с выполнением требований относительно стажа не может получать меньше 2 600 грн. (до декабря этого года 2400 гривен). При этом такая сумма даже не покрывает минимальные потребности на месяц. Каждый месяц Минсоц высчитывает стоимость «продуктовой корзины».

Учитывая рост цен с 2022 года пенсионерам, да и не только, придется несладко. Еще в мае Премьер-министр Украины утверждал, что власти работают над повышением прожиточного минимума. Но учитывая проект госбюджета на новый год, рассчитывать на улучшения не стоит.

Более того, с каждым годом ситуация с пенсионными выплатами усугубляется. А активно внедряющиеся накопительные пенсии вряд ли быстро дадут результат. Это может привести к тому, что часть украинцев останется вовсе без пенсионных выплат. В целом рассчитывать на помощь от государства по достижению пенсионного возраста не стоит, лучше уже сейчас позаботиться о будущем.