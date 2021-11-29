Ожоги головы вместо удаления опухоли – в Черкассах громкий скандал вокруг больницы

Громкий скандал разгорелся вокруг одной больницы в Черкассах. Там травмировали мальчика. Сразу с хирургии мальчика перевели в ожоговое. Родители настаивают, что причину полученных травм больница тщательно скрывает.





Что случилось на самом деле в больнице

В Черкасской области трехлетний мальчик получил ожоги головы различной степени тяжести. Ему должны были провести операцию по удалению опухоли у уха. Выполнить ее не удалось, зато мальчик получил ожоги головы.

Из-за этого родители конфликтуют с медицинским учреждением. Уже написано заявление в полицию, должно пройти расследование.

Все было подготовлено, потерпевший прошел медицинское обследование, сдал все анализы и был допущен к операции. От аппаратуры пошли искры, они и травмировали мальчика. К счастью, постель, на которой лежал ребенок не загорелась. Это могло бы привести к большой беде.

Родители ребенка настаивают на версии возгорания медицинского оборудования во время операции. Врачи утверждают, что ожог – это реакция на хирургическое вмешательство. Такие случаи бывают. Если бы заискрилась техника, сработала бы пожарная безопасность в учреждении. Оборудование регулярно проверяют на исправность.

По словам хирурга, все было хорошо. Сейчас мальчику дают антибиотики, он проходит все необходимое лечение. В ближайшее время его выпишут из больницы. Оснований бить тревогу нет. Врач не понимает, почему родители обратились в полицию.

Родители уверены, что больница их обманывает. Ребенок получил недопустимые травмы. Теперь его ждет курс реабилитации. Ожоги в будущем могут стать эстетической проблемой.

Сейчас семья собирает улики, чтобы доказать свою версию. Также родня ребенка хочет обратиться в другую больницу, чтобы удалить опухоль и провести полное медицинское обследование.