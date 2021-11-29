Украинцы могут встретить Новый год в темноте – грозят ли стране веерные отключения?

Украинцы могут встретить Новый год в темноте. Эксперты считают, что есть серьезные риски остаться в новогоднюю ночь без электричества. На складах ТЭС катастрофически не хватает угля. Синоптики обещают сильные похолодания. Поэтому систематические отключения по всей стране неизбежны.





Когда начнутся плановые отключения

В ближайшие дни в Киеве начнут систематически отключать электричество в целях экономии. Планируют проводить такие мероприятия до 4 декабря. Потом в таком режиме будет работать вся страна. Олег Попенко уже заявил об этом официально.

Время блэкаута не за горами. Так сложилось, что на теплоэлектростанциях очень мало угля. В подземных хранилищах газ на исходе. По новой цене голубое топливо Украина решила не закупать. Не стоит забывать о том, что электросети находятся в ужасном состоянии. Если будут сильные морозы, то неизбежны и аварии на линиях электропередач.

Совокупность этих факторов и плохая погода сыграют злую шутку. Обесточенными могут остаться целые районы столицы и других городов.

Кого отключат в первую очередь?

Эксперты считают, что первыми начнут отключать от электричества отдаленные районы. Киев постараются дольше всего снабжать электричеством. Чтобы избежать бунта в столице. Хотя сама формулировка звучит весьма странно, ведь люди живут везде и заслуживают одинакового отношения к себе. Как оставить без электричества школы, больницы, ВУЗы и детские сады? Этого допускать просто нельзя.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль опровергает подобные заявления. Такие заявления в отопительный сезон всего лишь очередная попытка свергнуть действующую власть. Он уверяет, что в хранилищах достаточно газа, уголь закуплен в США. Никаких веерных отключений не будет. Не нужно впадать в панику и бить тревогу. На этот отопительный сезон ресурсов более чем достаточно.