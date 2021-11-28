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Снегопады накроют страну в начале декабря: рекордные пол метра снега ожидают в Карпатах

28.11.2021
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Синоптики говорят, что скоро Украину накроет снегом. Обильные снегопады пройдут в Черкасской и Киевской областях. По прогнозам экспертов, ожидается до 12 см. снега. Настоящая зима придет в Украину уже во вторник 30 ноября.


Снегопады и морозы уже не за горами.

В том, что снег выпадет почти по всей стране сомнений нет. В Карпатах выпадет 21 см. снега. А это значит — открытие лыжных курортов. 2 декабря всю страну накроют мощные снегопады. Такая погода будет длиться двое суток. Как результат к 4 декабря в Карпатах слой осадков достигнет рекордных пол метра.

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В Черниговской области снегопады пройдут тоже обильно, но слой снега составит максимум 14 см. В столице и Киевской области местами отметка достигнет 19 см.  Из-за сильного ветра высока вероятность гололеда.

А вот на юге и востоке погода останется теплой. Плюсовая температура и дожди, туманы ожидают Запорожскую, Одесскую, Днепровскую и Херсонскую области. В Кировограде ожидают мокрый снег. К счастью сильных ветров не стоит ожидать.

При этом температура воздуха в северной части страны будет не такой уж и зимней. Всего на всего от -1 до +1. В западных регионах будет немного холоднее -2…-4. В центральной части страны температура днем +1…+3 градуса тепла.  На юге и востоке еще теплее, днем максимально + 7, а ночью +4. Ощущаться климат будет теплее. По всей стране неделя будет пасмурной. В акватории Черного и Азовского моря без штормовых предупреждений.

Также синоптики рассказали, что на Новый Год не стоит ожидать сильных морозов. Конец декабря и начало января будут теплыми. Настоящие зимние холода придут уже в феврале.

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28.11.2021
1 хвилина на прочитання

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