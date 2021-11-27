Тариф на электроэнергию будут систематически поднимать до 2025 года

Повышение тарифа на электричество — это неизбежность. Стоимость электричества будет и дальше расти для простого населения. В министерстве энергетики заявили, действующий тариф экономически не соответствует реальности. Он в значительной степени занижен. Это ведет к большим потерям в бюджете страны.





Эксперты же заявляют, что в такой способ просто хотят компенсировать те затраты, которые были допущены в следствие плохого управления. Ни зелёный тариф, ни другие решения чиновников не сыграли на руку простому народу. И та цена, которую платят бытовые потребители сегодня, в будущем тоже будет компенсирована.

Новые тарифы в 2022 году

Итак, первое повышение будет после окончания отопительного сезона. НБУ заявляет, что повышение обоснованно экономически, и раз в год цены будет повышаться на 25 %, пока стоимость 1 кВт-ч не вырастет до 3-3,51 грн. Так в апреле 2022 украинцы уже начнут платить по 1,68 грн кВ-ч при потреблении 250 Квт в месяц.

Ориентировочно новый тариф вступит в силу 30 апреля. Пока это окончательное решение.

Валерий Тарасюк является главой нацкомиссии по энергетике. Он рассказал, что другого выхода нет. Выравнивание тарифов и новые обязательства нужны в первую очередь для потребителей электроэнергии: и промышленных, и бытовых.

Что интересно, так это деление потребителей на категории при новых ценах по количеству потребляемой энергии:

До 100 кВт-ч;

100-300 кВт-ч;

300-500 кВт-ч;

Более 500 кВт-ч.

Так сообщают некоторые источники. Хотя официально эту информацию никто не подтвердил, но и не опровергнул.

И уже от этого будет формироваться окончательная стоимость. Также в стране для населения подорожали и другие коммунальные услуги. Выросли цены на тепло, горячее водоснабжение, вывоз мусора. Ожидается подорожание широкополосного интернета.