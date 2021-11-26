Как обнаружить, что за вами следят: что делать, если вы не эксперт по видеонаблюдению?

Вы знали, что за вами могут тайно следить на отдыхе? Оказывается, в гостиничных номерах устанавливают скрытые камеры и прослушку. А ведь по закону это везде запрещается. Шпионская техника к большому сожалению используется больше в корыстных целях. Да и право на частную жизнь всегда остается непоколебимым.





Как уберечься от нежеланного и несанкционированного шпионажа рассказал блогер

У Маркуса Хатчинса более 350 тысяч подписчиков на Tik-Tok. Парень ведет очень полезный блог. Он эксперт по видеонаблюдению и безопасности. В своем блоге молодой человек рассказывает, как под видом простых предметов интерьера прячут камеры и «прослушку». Даже простой будильник или подсвечник может оказаться тем самым предателем.

В одном из видео Маркус в буквальном смысле слова нашпиговал гостиничный номер шпионской техникой. А потом в ролике мужчина рассказывает, как ее выявить без специальных навыков и приспособлений.

Блогер также дал парочку ценных советов:

Если возникли подозрения, что за вами следят, в первую очередь нужно проверить пикантные места: ванную, спальню, рабочее место. Ведите себя естественно, потому что, если за вами следят, «шпионы» не должны подозревать, что их рассекретили.

Далее самое интересное: парень при помощи смартфона начал показывать, как найти жучки и скрытые камеры. Можно посветить на предполагаемую камеру наблюдения ярким светом (используйте вспышку на смартфоне или фонарик). Камеры дают голубое отражение. Вы сразу его заметите. Также можно засветить линзу видеокамеры.

Видеокамеры подсвечиваются ярким ИК-фильтром, поэтому их легко обнаружить. Спрятаны они могут быть на видном месте. Шпионы необязательно будут лезть под кровать. Во-первых, им нужен хороший угол обзора и отличная слышимость. В большинстве случаев слежка скрыта на уровне глаз.