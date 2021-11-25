В Украину придут мороз и снегопады, местами будет сильный гололед

Ноябрь закончится снегопадами в большей части Украины. Поэтому пора доставать перчатки и готовить сани. Наконец в страну приближается настоящая зима. Будьте осторожны, вместе со снегом придут шквальные ветры и гололедица. Зима начнется очень резко для украинцев. Но аномального мороза ждать не стоит, все будет в пределах нормы.





Прогноз от синоптиков

Синоптики с Гидрометцентра Украины рассказали, чего ждать в ближайшее время. Во-первых, на страну надвигается холодный фронт с северо-восточной стороны. Он принесет минусовую температуру. Во-вторых, снег выпадет в северных и западных регионах уже на этой неделе.

Если к этому первые снегопады зафиксировали в западных областях: Львовской, Закарпатской и Сумской. На юге и востоке страны ожидают мокрый снег и дожди. Поэтому жителям Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Херсонской областей стоит достать зонты.

В центральных областях снег смешается с морозом и дождем. На столбиках термометра будет -5 … -9 мороза. Гололед укроет дороги, поэтому водители должны быть бдительными и осторожными.

Также синоптики заверили, что такая непогода ненадолго. Сразу после окончания воздействия фронта на погоду, в страну вернутся тепло и солнце. Снег очень быстро растает, поэтому нужно успеть насладиться зимними пейзажами.

Столица Украины уже покрыта снегом. Погода приятная, безветренная, немного облачно. Все спокойно, солнечная активность также радует — магнитные бури отсутствуют.

В ноябре средняя температура воздуха оказалась выше на 1,5 градуса, чем в прошлом году. Также осень 2021 прошла с меньшим количеством осадков.

Метеорологи рассказали, чего ждать от зимы. По их прогнозам холодным будет январь, а не февраль. На зимние праздники больших снегопадов не ожидается, они придут позже. Температура воздуха все время будет колебаться, потому снегом насладиться не удастся.